Teatro, música y patrimonio en tres rutas para conocer a Oreste Camarca

Teatro, música y patrimonio se darán la mano el viernes 13 de junio y el sábado 14 para recordar la figura de Oreste Camarca, el músico italiano que da nombre al conservatorio de Soria y que formó a decenas de músicos de la provincia. Las rutas teatralizadas y musicadas permitirán recorrer espacios de la ciudad cargados de significado.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, y la responsable del proyecto creativo, María José Ucar Carnicero, han presentado tres visitas guiadas musicales para dar a conocer la figura del compositor y profesor Oreste Camarca. Gloria Gonzalo ha explicado que esta actividad permite “reconocer a personas muy importantes en la historia de nuestra ciudad. En este caso ponemos en valor una figura imprescindible específicamente de nuestra historia musical”.

La concejala ha querido agradecer el compromiso de los docentes, alumnado y familias del Conservatorio sin los cuales hubiera sido imposible poner en marcha la actividad, que abre hoy el plazo de inscripción, así como al propio ahijado del músico, Javier Ormazábal del Campo. Las visitas serán el viernes a las 17.00 y 19.00 horas y el sábado a las 10.00 con grupos de 25 personas y una duración aproximada de hora y media.

María José Ucar Carnicero ha recordado a quien fuera compositor y profesor de origen italiano que se afincó en la ciudad de Soria desde su llegada en año 1925 hasta su muerte, siendo un referente para el ámbito musical lo que le hizo merecedor de que en el año 1999 el Conservatorio de Soria adquiriera su nombre.

“Desde el Conservatorio de Soria nace este proyecto con el objetivo de dar a conocer su figura, su vida, su obra, en definitiva, su música”, ha resumido explicando que la actividad será “una serie de visitas guiadas, teatralizadas y musicalizadas, en el que se van a recorrer seis puntos diferentes de la ciudad vinculados con él como el cementerio, sus domicilios, donde acudían los alumnos a recibir clases de solfeo y de piano. Se visitará también el Instituto Machado, del que también fue docente de italiano y de música así como la iglesia de la Mayor, donde tuvo lugar su funeral en el año 92”.

Junto con la escenificación de Antonio Callejas y de María Gil, que encarnarán la figura de Don Oreste y de su esposa Guillermina Ricci ('Mimina') , sobresaldrá “la música original que acompañará las escalas y las explicaciones con la interpretación de seis piezas, tres de las cuales serán inéditas, y todas ellas originales de Oreste. Esta música va a ser interpretada por profesorado y por alumnado del conservatorio con una veintena personas, que se van a repartir entre estos seis lugares”.

María José Ucar ha realizado una extensa lista de agradecimientos “a los profesores, familias, alumnado, Javier Ormazábal, que nos ha cedido su casa, donde hemos grabado un vídeo con el piano original del músico, la Dirección Provincial de Educación, concretamente al área de programas educativos, el Instituto Machado, Obispado y Ayuntamiento de Soria, entre otros”.

A lo largo del recorrido, el público podrá escuchar seis piezas originales compuestas por Don Oreste, entre ellas tres inéditas, una de ellas recuperada especialmente para esta ocasión, y otras dos que definieron su trayectoria profesional el Cuarteto de cuerda en fa menor y el Himno a San Saturio. La recuperación y preparación de las partituras ha sido posible gracias al minucioso trabajo de María José Ucar Carnicero, musicóloga y profesora del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria, cuyo compromiso ha sido clave para que estas obras puedan volver a sonar y ser compartidas con la ciudadanía.

Las visitas se celebrarán en los siguientes horarios:

• Viernes 13 de junio a las 17.00 h y a las 19.00 horas.

• Sábado 14 de junio a las 10.00 horas.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse a partir del lunes a las 14.00 horas a través de este enlace.