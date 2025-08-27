En imágenes: La Banda de Música continúa su ciclo de conciertos en La Barriada

La agrupación tuvo que sufrir unas ligeras gotas de lluvia durante su concierto, pero
continua su gira por los barrios de la ciudad en la Barriada, con un homenaje a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, compositor recientemente fallecido.
El conjunto de Jose Manuel Aceña llenó la plaza MARIO TEJEDOR
La Banda en los parques: La barriada
