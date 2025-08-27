En imágenes: La Banda de Música continúa su ciclo de conciertos en La Barriada

El conjunto de Jose Manuel Aceña llenó la plazaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La agrupación tuvo que sufrir unas ligeras gotas de lluvia durante su concierto, pero continua su gira por los barrios de la ciudad en la Barriada, con un homenaje a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, compositor recientemente fallecido.

Los próximos conciertos serán el 3 de septiembre en Los Pajaritos a las 19.00 h y el 10 de septiembre en Santa Bárbara, a la misma hora. Una ruta veraniega para que toda la ciudad pueda disfrutar de la mejor música; el público, siempre fiel a las citas.