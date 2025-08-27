Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: La Banda de Música continúa su ciclo de conciertos en La Barriada

La Banda Municipal de Música de Soria homenajea a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, en su concierto en la plaza Marqués de San Leonardo en la Barriada, con este concierto quedarán dos más para terminar el ciclo 'La Banda en los parques'

El conjunto de Jose Manuel Aceña llenó la plaza

El conjunto de Jose Manuel Aceña llenó la plazaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La agrupación tuvo que sufrir unas ligeras gotas de lluvia durante su concierto, pero continua su gira por los barrios de la ciudad en la Barriada, con un homenaje a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, compositor recientemente fallecido.

Los próximos conciertos serán el 3 de septiembre en Los Pajaritos a las 19.00 h y el 10 de septiembre en Santa Bárbara, a la misma hora. Una ruta veraniega para que toda la ciudad pueda disfrutar de la mejor música; el público, siempre fiel a las citas.

