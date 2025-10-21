Las 13 rosas: teatro flamenco en la Audiencia (fotos)

Una combinación de teatro y flamenco que sobrecogió a los espectadoresMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo trae a Soria Las Trece Rosas. La obra está basada en la historia de un grupo de trece jóvenes, la mitad de ellas de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas por el régimen franquista en Madrid el 5 de agosto de

1939, poco después de finalizar la Guerra Civil Española cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y los 29 años.

La obra se considera teatro antropológico andaluz, con lenguaje inspirado en el Teatro Lebrijano de Juan Bernabé, Alfonso Jiménez y Salvador Távora. El Palacio de la Audiencia se llenó y aplaudió a rabiar la interpretación de Producciones Estíbaliz Núñez