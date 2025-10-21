Las 13 rosas: teatro flamenco en la Audiencia (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
21.10.2025 | 20:27
Actualizado:
21.10.2025 | 20:27
La
Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo trae a Soria Las Trece Rosas. La obra está basada en la historia de un grupo de trece jóvenes, la mitad de ellas de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas por el régimen franquista en Madrid el 5 de agosto de
1939, poco después de finalizar la Guerra Civil Española cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y los 29 años.
La obra se considera teatro antropológico andaluz, con lenguaje inspirado en el Teatro Lebrijano de Juan Bernabé, Alfonso Jiménez y Salvador Távora.
El Palacio de la Audiencia se llenó y aplaudió a rabiar la interpretación de Producciones Estíbaliz Núñez
Una combinación de teatro y flamenco que sobrecogió a los espectadores MARIO TEJEDOR
Teatro flamenco: Las trece rosas
