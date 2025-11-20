Soria acoge mesas de reflexión sobre los 50 años de libertad del país en el marco del proyecto 'Cultura en Libertad'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Soria acogerá una serie de mesas de reflexión colectiva bajo el impulso de Fundación Contemporánea y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. Una de estas citas tendrá lugar en Soria el próximo lunes 24 de noviembre, de 17.00 a 19.00 horas, en el Palacio de la Audiencia.

En esta ocasión, la mesa de Soria girará en torno al tema de la imagen como herramienta crítica y creativa, y como eje fundamental para narrar, cuestionar, conservar y proyectar nuestra identidad colectiva. El encuentro abordará cómo el lenguaje visual, a través de la fotografía, las artes plásticas, el audiovisual y la creación contemporánea, ha acompañado y modelado los procesos de cambio, memoria, libertad y democracia durante los últimos cincuenta años, informa Ical.

El diálogo contará con la participación de voces destacadas de la creación, el pensamiento y la gestión cultural. Entre ellos, el presidente de La Fábrica y Fundación Contemporánea, Alberto Fesser; la comisionada de España en Libertad. 50 años, Carmina Gustrán; el gerente de Librería las Heras, César Millán; la directora del Centro Nacional de Fotografía, Mónica Carabias; María Santoyo, directora de PhotoEspaña, y varios artistas del país. Serán los ponentes quienes compartirán sus reflexiones sobre el papel de la imagen como fuerza transformadora en la cultura y en la sociedad española, tanto en el pasado como en el presente y el futuro.

Las mesas de reflexión colectiva ‘Cultura en Libertad’ tienen como objetivo generar espacios abiertos al público donde compartir miradas diversas sobre la profunda transformación cultural que ha vivido España y sobre los retos que están por venir. Creadores de disciplinas como la filosofía, la música, la fotografía, las artes plásticas o la literatura dialogan con profesionales de la gestión cultural para poner en valor la función esencial que desempeña la cultura en la vida democrática, y cómo una sociedad libre no solo la posibilita, sino que también se ve fortalecida por ella.

Estos encuentros subrayan el papel decisivo que la cultura ha tenido en la construcción de una sociedad más abierta, crítica y vertebrada, y cómo estas cinco primeras décadas de democracia han sentado las bases para proyectar un futuro común. Desde Fundación Contemporánea se invita a la ciudadanía a participar en esta mesa en Soria, donde se reivindicará que en la cultura reside la memoria, y que ambas sostienen los pilares de la democracia. Porque la libertad se ejerce, se protege y se celebra mediante el diálogo; y porque libertad y cultura se necesitan, se nutren y se potencian mutuamente para hacerse posibles la una a la otra.