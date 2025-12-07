Avelino Hernández revive con una nueva edición de 'Los hijos de Jonás'

Detalle de la portada de la nueve edición de 'Los hijos de Jonás', de Avelino Hernández.HDS

El escritor Avelino Hernández (Valdegeña, Soria) falleció en 2003 opero su obra sigue de plena actualidad. Prueba de ello es la nueva edición de 'Los hijos de Jonás', una de sus últimas publicaciones, que vuelve a llevar a los estantes de las librerías la editorial Rimpego.

En esta ocasión las palabras del añorado autor soriano quedan arropadas por un prólogo del estudioso literario Luis Mateo Díez y por un epílogo del Premio Cervantes Tomás Sánchez Santiago.

Según explican desde la editorial, la trama de esta novela se inicia con un presagio, en apariencia intranscendente, pero que a lo largo de las páginas condicionará la existencia de Jonás y sus siete hijos y desatará una batalla para desactivar la absurda superstición que ha caído sobre la hermana.

“Guárdate de la gente, María. La gente cree cosas que son falsas, pero a fuerza de creerlas hacen que sean verdad”, le dice en un pasaje Blanca Aurelia, sin saber que también ella está sentenciada por parecidos augurios.

La novela conjuga diversas temáticas, desde la dureza de la vida rural en la época tanto en cuanto a oportunidades como en la encorsetada sociedad, al vínculo con la naturaleza e incluso tintes machadianos. Todo ello tamizado por la creatividad de Avelino Hernández, Avelino a secas en su tierra, que le llevó a ser una de las voces más singulares de finales del siglo XX.