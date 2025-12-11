Mujeres sorianas "en el foco" para rendir homenaje a quienes sostienen la vida rural

Las fotografías resultantes, mezcla de retratos originales y recreaciones, han simbolizado el puente entre generaciones y la evolución del papel de la mujer rural a lo largo del tiempo. Se trata de fotografías de diferentes localidades, concretamente Fuentetoba, Monteagudo de las Vicarías, Duruelo de la Sierra y Berlanga de Duero.
Fotografías de la exposición "Mujeres Reveladas en el foco"
