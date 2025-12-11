Mujeres sorianas "en el foco" para rendir homenaje a quienes sostienen la vida rural

Una exposición de Blanca Almazán sobre las mujeres y el mundo ruralMARIO TEJEDOR

Esta exposición es una propuesta artística y social que ha utilizado la fotografía como herramienta de reflexión y empoderamiento. El proyecto está dirigido por la fotógrafa Blanca Almazán y coordinado por los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación de Soria. Puede visitarse en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Berlanga de Duero de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas.

Las fotografías resultantes, mezcla de retratos originales y recreaciones, han simbolizado el puente entre generaciones y la evolución del papel de la mujer rural a lo largo del tiempo. Se trata de fotografías de diferentes localidades, concretamente Fuentetoba, Monteagudo de las Vicarías, Duruelo de la Sierra y Berlanga de Duero.