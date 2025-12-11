Heraldo-Diario de Soria

Mujeres sorianas "en el foco" para rendir homenaje a quienes sostienen la vida rural

'Reveladas: mujeres en el foco' es una exposición de Blanca Almazán que actualmente puede visitarse en los salones del Ayuntamiento de Berlanga de Duero

Una exposición de Blanca Almazán sobre las mujeres y el mundo rural

Una exposición de Blanca Almazán sobre las mujeres y el mundo rural

Mario Tejedor
Soria

Esta exposición es una propuesta artística y social que ha utilizado la fotografía como herramienta de reflexión y empoderamiento. El proyecto está dirigido por la fotógrafa Blanca Almazán y coordinado por los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación de Soria. Puede visitarse en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Berlanga de Duero de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas.

Las fotografías resultantes, mezcla de retratos originales y recreaciones, han simbolizado el puente entre generaciones y la evolución del papel de la mujer rural a lo largo del tiempo. Se trata de fotografías de diferentes localidades, concretamente Fuentetoba, Monteagudo de las Vicarías, Duruelo de la Sierra y Berlanga de Duero.

Fotografías de la exposición "Mujeres Reveladas en el foco"

