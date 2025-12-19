Soria estrena la exposición de fotografía 'Gaza. La mirada no silenciada'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura organiza junto con la UNRWA España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, y el Ayuntamiento de Soria la exposición ‘Gaza. La mirada no silenciada’.

La muestra se presentará al aire libre en la Plaza del Olivo de Soria, junto al edificio del Banco de España, futura sede del Centro Nacional de Fotografía, durante el período navideño, y podrá visitarse hasta el 19 de febrero de 2026.

Exposición 'Gaza. La Mirada no silenciada' en Soria.HDS

El proyecto reúne 15 fotografías tomadas por fotoperiodistas gazatíes que trabajan para UNRWA en Gaza. Sus autores y autoras permanecen en el anonimato por razones de seguridad, pero su labor resulta imprescindible para transmitir al mundo la realidad del territorio: casi dos años de devastación absoluta en una franja de apenas 365 kilómetros cuadrados, donde más de 2,1 millones de personas han visto sus vidas reducidas a la mera supervivencia. Bombardeos constantes, desplazamientos forzados, destrucción masiva de infraestructuras civiles, la muerte de cientos de trabajadores humanitarios y el colapso de todos los servicios esenciales configuran un escenario de emergencia extrema.

Desde octubre de 2023, la labor de UNRWA en Gaza se ha intensificado para atender esta crisis humanitaria sin precedentes. Sus escuelas funcionan como refugios y más de 12.000 personas trabajadoras, también afectadas por los desplazamientos y la violencia, continúan cada día distribuyendo agua mediante camiones cisterna y artículos básicos, ofreciendo atención médica y psicológica, manteniendo actividades educativas y garantizando servicios de higiene y saneamiento.

Según trasladan desde la organización, ante el intento de silenciar lo que sucede, con el bloqueo a la prensa internacional y el acoso a profesionales locales, estas imágenes se convierten en una herramienta vital para mantener viva la mirada sobre Gaza. La exposición es, así, un testimonio directo y necesario: un grito de socorro, un acto de resistencia y una invitación a no apartar la vista.