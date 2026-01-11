Las fotos de Enrique Moreiro en la visita guiada a su exposición ‘Ilustración y arte multiplicado’

La Sala Jesús Bárez del Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogió una visita de autor a cargo de Enrique Moreiro. En este marco, el artista desgranó las claves de su exhibición ‘Ilustración y arte multiplicado’, brindando al público la posibilidad de profundizar en las técnicas del arte gráfico más allá de lo recogido en el catálogo de la exposición.
Enrique Moreiro en un paseo exclusivo por su exposición
