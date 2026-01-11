Las fotos de Enrique Moreiro en la visita guiada a su exposición ‘Ilustración y arte multiplicado’

La cita tuvo lugar en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.MonteseguroFoto

La Sala Jesús Bárez del Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogió una visita de autor a cargo de Enrique Moreiro. En este marco, el artista desgranó las claves de su exhibición ‘Ilustración y arte multiplicado’, brindando al público la posibilidad de profundizar en las técnicas del arte gráfico más allá de lo recogido en el catálogo de la exposición.