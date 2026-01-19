‘La Casa de la Juana’ ofrece una visita guiada a la exposición ‘Los Colores de Machado’

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Casa de la Juana, taller de arte en el Círculo Amistad Numancia de Soria, invita a la ciudadanía a una visita guiada a la exposición colectiva ‘Los colores de Machado’, este jueves 22 de enero, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Gaya Nuño. En ella participarán algunos de los artistas participantes para presentar sus obras y responder a las preguntas que el público quiera formularles.

La exposición fue inaugurada el 20 de noviembre de 2025 y puede visitarse en el Centro Cultural Gaya Nuño hasta el 31 de enero de 2026. La idea de la muestra nace del estudio del color realizado a partir de las obras completas de Antonio Machado y subraya todas las alusiones cromáticas que el poeta, paseante y gran amante del paisaje, describe con profusión. Desde La casa de la Juana defienden la idea de Machado como poeta-pintor, ya que en sus versos describe en numerosas ocasiones paisajes, fluctuaciones del clima, la luz o su imaginario personal utilizando un lenguaje lleno de color, informa Ical.

Paralelamente, se contactó con artistas, tanto locales como procedentes de todas las ciudades en las que habitó Machado, invitándoles a realizar una obra pictórica ex profeso para esta muestra. La respuesta fue entusiasta.

La exposición reúne obra original, expuesta por primera vez, de artistas emergentes y consagrados, entre los que se encuentran María Gimeno, artista de gran trayectoria internacional con su conferencia-performance ‘Queridas viejas’ y primera mujer viva que expone en el Museo del Prado; Santiago Ydáñez, ‘Premio BMW’ de Pintura 2018 y una de las figuras contemporáneas más relevantes; o Carlos León, el más veterano de los participantes y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022. En la muestra se entrelazan estilos pictóricos muy diversos.

La casa de la Juana, taller de arte ubicado en el Círculo Amistad Numancia de Soria, es un espacio de libertad y creación donde se desarrolla obra personal y colectiva. Desde su fundación en 2022, el proyecto busca crear tejido con el entorno a través de talleres, actividades y colaboraciones con entidades públicas y privadas, así como con artistas locales y foráneos, proponiendo el arte como lenguaje artístico de expresión y comunicación universal.