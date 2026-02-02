El escultor soriano Carmelo Esteban suma un nuevo premio, esta vez en Barcelona
Una obra creada con materiales reciclados se alza con el segundo galardón de la Mostra Artística San Raimon de Penyafort
El escultor Carmelo Esteban vuelve a traer un premio para Soria, ampliando su ya reconocida trayectoria. En esta ocasión se trata de un segundo premio obtenido durante la 42 Mostra Artística San Ramon de Penyafort de la localidad barcelonesa de Santa Margarita y Monjós.
Según señalaron a través de un comunicado, "Esteban a la vez que recibe reconocimientos a lo largo de la geografía nacional realiza labores de embajador soriano en pos del arte y artistas de nuestra tierra".
Esteban pertenece a la AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores). Es cofundador de la Asociación fotográfica y de las artes de Medinaceli, además de patrocinador del museo erótico que mantiene sus puertas abiertas en Medinaceli.