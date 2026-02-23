Esto es lo que no te puedes perder en el próximo IX Mujerdoc en Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Nueve años lleva ya celebrándose el Festival Internacional de Cine Documental sobre Género, Mujerdoc. El pasado 13 de febrero se presentaba en acto oficial la programación completa, un acontecimiento cultural que este año no solo incluye documentales, sino también música en directo y un ciclo de cine de animación palestina.

Mujerdoc 2026 se celebrará entre el 3 y el 14 de marzo con proyecciones presenciales en los Cines Mercado y el Palacio de la Audiencia, además de la posibilidad de ver algunas de las cintas de manera online a través de la plataforma Filmin, que además de poder verse en España tiene ramificaciones en Portugal y México. En este sentido, Mujerdoc y la ciudad de Soria siguen apostando por consolidarse como ciclo de referencia del cine feminista también en otros países.

Imprescindibles del Mujerdoc 2026

Cartel del documental FadrinesL'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia

Un nombre marca el pistoletazo de salida del evento, que tendrá lugar el martes 3 de marzo a las 20:00 h en la Sala 3 de Cines Mercado con la proyección del documental Fadrines. Solteras. ¿Que la vida es solo casarse? Fadrines significa ‘solteras’ en valenciano, y de eso precisamente versa este documental, sobre mujeres “que abandonan la norma de casarse y tener descendencia”.

Solo media hora después, uno de los platos fuertes del certamen, el concierto en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Christina Rosenvinge, que presentará en solitario su nuevo proyecto ‘Los Versos Sáficos’, donde reinventa los poemas de la genial poeta griega Safo desde el más puro pop contemporáneo, con géneros que abarcan el sabor mediterráneo e, incluso, la música electrónica.

Si te gusta el cine de animación, no te puedes perder el ciclo ‘Palestina Animada’ que tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 20:00 h, con una serie de cortometrajes que ofrecen una visión diferente del conflicto.

Un certamen con proyecciones a concurso

En el cine de imagen real, tenemos la Sección a Concurso, donde cintas de diferentes nacionalidades como Alemania, Estados Unidos o México se mezclarán con títulos nacionales como:

Llámame Sinsorga: un documental que cuenta la odisea de cinco mujeres obreras que deciden construir, literalmente, en una antigua tienda de trajes de novia, el primer centro cultural feminista de la ciudad de Bilbao, ‘La Sinsorga’.

Revolución extranjera: este documental narra la historia del crimen cometido contra Mahsa Amini a manos de la policía, detonante de la reciente revolución en Irán por la derrocamiento del régimen del Ayatolá.

Esto es lo más destacado del certamen Mujerdoc 2026 de Soria, aunque hay mucho más. La clausura y entrega de premios tendrá lugar el sábado 14 de marzo a las 20:30 h en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.