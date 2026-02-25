Cuando el teatro analiza ser hombre y mujer en una misma vida

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Entrada que rozó el lleno en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia para asistir a la obra de teatro Orlando de Virginia Wolf, dentro de la programación cultural del Ayuntamiennto de Soria ‘Elige tu invierno’. El elenco de actores estuvo compuesto por Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Ángela Garman, Pedro Santos, Rocío Vidal y Gemma Solé, con dramaturgia y dirección de Vanessa Martínez, y la producción de Teatro Defondo

Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la nobleza cuya curiosidad por la vida y amor por la literatura le llevarán a una vida llena de aventuras: será amante de Isabel I, dejará de envejecer, se enamorará de una princesa rusa o huirá a Constantinopla. Pero para poder completar su historia y acabar de escribir su poema El Roble tendrá que afrontar un gran desafío: una mañana al despertar es una mujer…

La obra narra ¿cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, nómada, mujer de un aventurero, ser madre..., todo en una sola vida. Eso es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf.

Orlando es una joya de la literatura: una aventura a través de la historia y la cultura de Europa; una oda a la lengua, la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir nuestra propia historia desde la alegría y el asombro.

La novela Orlando (1928) de Virginia Woolf ha sido adaptada al teatro en múltiples ocasiones, destacando montajes centrados en la identidad de género, la inmortalidad y la libertad creativa. Una adaptación notable es la dirigida por Marta Pazos (CDN), que ofrece una experiencia sensorial, y otra precisamente por la compañía Teatro Defondo, aclamada por su humor y uso del clown.

El espectador pudo ver en escena ayer una adaptación reconocida por su enfoque crítico, ironía y disciplinas como la mímica. La obra teatral explora el cambio de sexo del protagonista a través de siglos, la crítica a las convenciones sociales, el amor y la literatura.

La representación teatral dura en torno a 105 minutos, y explora la vida del aristócrata que trasciende el tiempo, desde la época isabelina hasta los años veinte

Esta obra ha sido especialmente galardona en el país, no en vano ha sido ganadora del XXI Certamen Nacional para directoras de escena de Torrejón; triunfó en el Premio Verlanga 2020 de Valencia a mejor espectáculo revelación; y también fue la ganadora del premio a la mejor dirección en el XL Festival Vegas Bajas, además de finalista en los XXII Premios Max en la categoría de mejor versión o adaptación teatral.

Virginia Woolf se inspiró en su amante, la aristócrata y escritora Vita Sackville-West, para crear a Orlando. El protagonista comienza siendo un hombre en la época isabelina y despierta convertido en mujer en Constantinopla, viviendo más de 300 años. La obra explora la igualdad de género, la identidad, la literatura y la crítica a las convenciones sociales de la era victoriana, una parodia de la biografía tradicional, una mezcla de aventuras y ensayo que desafía los límites de la ficción.

En resumen, Orlando es un homenaje a la libertad personal y la androginia, donde el personaje principal busca su identidad a través del tiempo y los géneros.