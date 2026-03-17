La Audiencia se va de ‘farra’ con una obra de paradojas y fiesta

Una fiesta que puso a bailar a todo el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La obra Farra, teatro accesible dentro de la programación de invierno del Ayuntamiento de Soria, ‘Elige tu invierno‘, fue el protagonista ayer en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, con un reparto compuesto por Raquel Molano, Lucas Escobedo, Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Paula Lloret, Irene Coloma Priego y Jesús Irimia (Xuspi). Con dramaturgia de María Díaz y Lucas Escobedo, y la dirección de este último, y composición musical de Raquel Molano. Esta obra fue elegida mejor espectáculo musical en la XXVIII edición de los Premios Max,

La representación narra la fiesta, celebración, cultura y comunidad que se encuentran durante el tiempo de carnaval en el Madrid de 1568 1668, y 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas.

La farra barroca, la fiesta, abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando los encuentros.

La función activó la accesibilidad a personas con discapacidad sensorial y contó con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado, recursos para personas que puedan sufrir algún tipo de discapacidad.