El Grupo de Teatro Campus Universitario de Soria, en la XVII Muestra de Navarra

Una de las representaciones de la pasada edición de la Muestra de Teatro Universitario, en el Civivox Iturrama.UPNA

Publicado por Europa Press Pamplona Creado: Actualizado:

Soria estará representada en la XVII Muestra de Teatro de la Universidad Pública de Navarra a través del Grupo de Teatro del Campus soriano. La obra 'Con hábitos y a lo loco' saldrá a escena el 14 de abril en un evento que a través de varios días da voz a las artes escénicas desarrolladas desde diversas universidades.

Seis universidades (Politécnica de Cataluña, Universidad de Vigo, Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, Universidad del País Vasco y Pública de Navarra) participan del 11 al 22 de abril en la XVII Muestra de Teatro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), organizada por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la institución académica, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, informa Europa Press.

Todas las representaciones tendrán lugar en el Civivox Iturrama salvo la del día 22 de abril, que será en Civivox Mendillorri, y comenzarán a las 19.30 horas. El precio de las entradas asciende a un euro, con inscripción previa. Las entradas pueden adquirirse a través del teléfono 010, el sitio web pamplonaescultura.es y presencialmente en cualquier Civivox. Las obras se dirigen a público adulto.

Durante este ciclo, se ofrecerán siete funciones, ya que el Grupo de Teatro de la UPNA realizará dos pases del montaje 'Pequeñas escenas de fascismo cotidiano' los días 18 y 19 de abril. Escrita por Jerónimo Cornelles y dirigida por Óscar Orzaiz Resano, la función propone "repasar algunas escenas cotidianas que reflexionan sobre situaciones de intolerancia y abusos de poder", explican desde la UPNA.

La muestra se inaugurará el sábado 11 de abril con la obra 'Antes de que amanezca', a cargo del grupo Besoscénicos, de la Universitat Politécnica de Catalunya. Esta pieza, escrita por Juan Ignacio Franco y dirigida por Joan Ignasi Martí Franco, aborda una situación en que cuatro extraños deben convencerse mutuamente para sacrificarse o verse todos abocados al abismo al que sus actos les trajo. "En una noche de manipulaciones y medias verdades, ¿podrán sobrevivir hasta que amanezca?", se pregunta al público.

El lunes 13 de abril, el grupo Maricastaña, de la Universidad de Vigo, ofrecerá la obra 'Insurrección', inspirada en 'Rebelión en la granja', de George Orwell. El autor y director de la obra es Fernando Dacosta. El argumento cuenta la historia de un grupo de personas, oprimidas por su jefe, "que se rebelan y atisban una situación más justa. Sin embargo, lo que fue una utopía se transforma en una nueva forma de explotación, todavía más dura que la anterior".

Al día siguiente, martes 14 de abril, el Grupo de Teatro Campus Universitario de Soria (Universidad de Valladolid), presenta 'Con hábitos y a lo loco', con autoría y dirección de Elisa de Diego y Héctor Romera. La sinopsis resume así el argumento de la obra: "cuando su convento se queda en bancarrota y la ayuda de Dios ya no es suficiente, las monjas tendrán que recurrir a nuevos aliados para que su hogar salga a flote".

El viernes 17 de abril, la compañía de teatro UBU (Universidad de Burgos) representará 'El hombre mojado no teme a la lluvia', de varios autores y dirigida por Montse Ortiz. Cuenta distintas historias que surgen alrededor de los corredores de personas inmigrantes que van en busca de una vida mejor.

El sábado y domingo, días 18 y 19 de abril, como se ha indicado, se ofrecerán dos representaciones de la obra del Grupo de Teatro de la UPNA 'Pequeños episodios de fascismo cotidiano'.

El ciclo concluye el miércoles 22 de abril con la obra 'La Orestíada', un clásico del poeta Esquilo adaptado por Alazne Etxeberria que representará el grupo AUIT-ACAEXA de la Universidad del País Vasco. La obra reflexiona sobre el concepto de justicia.