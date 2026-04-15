Las jornadas 'Por Leonor' reivindicarán su figura más allá de Machado

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Fundación Antonio Machado, ha presentado las II Jornadas ‘Por Leonor. Leonor Izquierdo Cuevas’, una propuesta cultural que busca profundizar en la figura de Leonor desde una perspectiva actual, reivindicando su papel como mujer con identidad propia más allá de su vínculo con Antonio Machado. Las sesiones han estado coordinadas por Jesús Bozal.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha subrayado que estas jornadas suponen “un ejercicio de memoria y también de actualización de nuestro relato cultural”, insistiendo en la necesidad de “rescatar a Leonor no solo como musa, sino como sujeto de su propia biografía y como parte de una historia que durante mucho tiempo se ha contado de manera incompleta”.

En este sentido, ha destacado que la iniciativa se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento en materia cultural, basada en “conectar patrimonio y creación contemporánea, entendiendo la cultura como un proceso vivo que sigue generando significado”. Además, ha animado a la ciudadanía a participar en las distintas actividades programadas, concebidas como espacios de conocimiento, reflexión y pensamiento crítico. “Se presenta un programa que creemos que es riguroso, diverso y sobre todo abierto y que puede interesar a la ciudadanía. Un programa que combina investigación, divulgación, reflexión, mesas de análisis, conferencias y espacios de diálogo”, ha resumido.

Por su parte, el coordinador de las jornadas, Jesús Bozal, ha explicado que esta segunda edición responde al interés generado tras la primera convocatoria celebrada en 2023 y que permitirá seguir profundizando en aspectos poco conocidos de la vida de Leonor Izquierdo. Las jornadas abordarán cuestiones como su estancia en París, su presencia en la obra machadiana o su dimensión como figura literaria.

Bozal ha incidido en la importancia de situar a Leonor en el lugar que le corresponde, destacando que “no es solo una figura vinculada a Machado, sino una mujer con entidad propia que forma parte de la historia literaria universal”. Asimismo, ha defendido la necesidad de superar visiones reduccionistas y abrir nuevas líneas de interpretación en torno a su figura.

“Hablar de Leonor es hablar de una mujer sensible, humilde, llena de energía y de vitalidad, tal y como describieron José Tudela o José María Palacio, y tal como acredita ella misma en la carta que escribió a su suegra y a su cuñada Eulalia, a su regreso de París, que se recoge también el programa”, ha resumido el organizador quien ha adelantado que se incluirán propuestas centradas en el patrimonio vinculado a Leonor, como la denominada 'Ruta de Leonor', que recorre distintos enclaves de la provincia.

Como cierre, las jornadas contarán con el estreno de la composición musical 'A un olmo seco' de Jaume Aguilar i Matas, que se celebrará el 24 de abril a las 19.00 horas en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, con la participación de soprano, piano y violonchelo .

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la implicación de la Fundación Antonio Machado y del equipo coordinador, así como el papel de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de iniciativas que contribuyen a poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad.

Las II Jornadas ‘Por Leonor’ aspiran así a consolidarse como un espacio de referencia para el estudio y la reinterpretación de una figura clave de la identidad cultural soriana.

Lunes 20 de abril

19:00 horas, Centro Cultural Gaya Nuño

Presentación de las II Jornadas Leonor Izquierdo Cuevas

Gloria Gonzalo Urtasun, Concejala de Cultura Ayuntamiento de Soria. Ángel de Miguel Casas, Vice-Presidente FAM. Antonio Ruiz López, Coordinador II Jornadas Leonor Izquierdo Cuevas.

• Semblanza de Leonor, Antonio Ruiz López, profesor de Historia.

• Conferencia inaugural: Leonor desde Baeza, Esther Vallejo de Miguel. Profesora de Literatura.

Martes 21 de abril

11:00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

I Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas en París y en la obra de Poe, Novalis y Machado.

• Leonor en París II, Jesús Bozal Alfaro, Doctor en Traductología (UVA).

• La joven amada muerta en Poe, Novalis y Machado, César Ibáñez París, Profesor y Escritor.

18:00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

II Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas, Otro milagro de la naturaleza

• La casita de Leonor en El Mirón, Julio Santamaría Calvo, Ingeniero Industrial.

• El olmo seco en El Mirón, Raúl Cacho Garcés, Profesor de Inglés.

• En el Espino donde están sus tumbas, Juan Antonio Gómez-Barrera, Doctor en Historia.

• Dr. Luis Simarro, Javier Bandrés Ponce, profesor de la Universidad Complutense, Director Museo Complutense de Psicología, Colección Legado Luis Simarro, Editor Ejecutivo Revista de Historia de la Psicología.

Miércoles 22 de abril

18:00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

III Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas: Mujer y figura literaria

• Leonor, Alejandra Mateos Gil, autora de El hijo del barbero

• Presentación de El Diario de Leonor, versión bilingüe, de Carolina Riera Cardona.

• Mesa Redonda: Una mujer digna. Con la participación de: Carolina Riera Cardona, Alejandra Mateos Gil, Herminda Cubillas Gonzalo, Esther Vallejo de Miguel y Henar Fuentetaja Sanz. Coordina: Pablo del Campo Sáez. Periodista.

· La ruta de Leonor Ángel Lorenzo Celorrio

· Los colores de Leonor Isabel Isla Gayo

Viernes 24 de abril

19:00 horas, Salón Gerardo Diego. Círculo Amistad Numancia

POR LEONOR. Presenta: Marisol Encinas Manchado, Investigadora.

La Ruta de Leonor, Ángel Lorenzo Celorrio, Asociación Amigos del Museo Numantino.

Los colores de Machado y de Leonor, Isabel Isla Gayo, La casa de la Juana. Estreno mundial de la composición musical de Jaume Aguilar i Matas, A un olmo seco. Con la participación de Anna Campmany, Soprano. Andrea García Torán, Piano. Silvia Bermúdez Melgarejo, Chelo.