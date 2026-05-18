El Museo del Traje de Soria lanza una nueva muestra sobre costumbres

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La nueva propuesta expositiva del Museo del Traje de Morón de Almazán (Soria) llevará por título ‘De año y vez’ y acompañará durante este año el recorrido habitual del museo con una muestra centrada en la cultura popular soriana, las costumbres tradicionales y los objetos que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de la provincia.

La exposición plantea un recorrido por los diferentes momentos que marcaban la vida en las comunidades rurales sorianas, desde el nacimiento y la infancia hasta el matrimonio, la vida adulta o las celebraciones colectivas.

Todo ello a través de la indumentaria tradicional, los tejidos, los adornos y numerosos objetos cotidianos que permiten comprender cómo vivían las generaciones anteriores y cómo se organizaba la vida social en el entorno rural.

El proyecto parte de la idea de que las prendas y objetos tradicionales no eran únicamente elementos funcionales, sino también símbolos que reflejaban la identidad de las personas y de las comunidades. La forma de vestir, los materiales utilizados, los adornos o determinados elementos del ajuar transmitían información sobre la procedencia, el oficio, la situación económica o el momento vital de cada persona.

Además de mostrar piezas de gran valor etnográfico, la exposición quiere acercar al visitante a la manera en la que el paso del tiempo marcaba la vida colectiva en los pueblos sorianos. El propio título, ‘De año y vez’, hace referencia a esos ciclos que estructuraban la vida tradicional: el calendario agrícola y festivo, las celebraciones populares y las distintas etapas de la existencia que daban sentido a la vida comunitaria.

La muestra también pondrá el foco en el patrimonio inmaterial asociado a estas piezas, destacando las técnicas textiles, los conocimientos artesanales y las tradiciones transmitidas de generación en generación.

En este sentido, la Diputación busca no solo conservar objetos materiales, sino también preservar la memoria y los saberes vinculados a ellos. Desde el Departamento de Cultura se continúa trabajando en la preparación de esta propuesta expositiva, que pretende ofrecer una mirada cercana y humana sobre la historia cotidiana de la provincia.