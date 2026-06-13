Heraldo-Diario de Soria

La Banda Municipal en los parques: programa y fotos de su concierto en la Dehesa

La Banda Municipal de Música de Soria abre su clásica gira de conciertos de verano con'Pasodobles Taurinos a la Carta' y es que esta vez, el programa del concierto lo eligió el público

Así comenzó el ciclo de conciertos de verano

Así comenzó el ciclo de conciertos de veranoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

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El Parque de la Dehesa acogió este sábado al mediodía el primero de los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música de Soria, la novedad de este año no es cualquier cosa, y es que el repertorio lo eligien los propios ciudadanos. 270 sufragios dieron forma a un programa de once obras que sonaron bajo el título de 'Pasodobles Taurinos a la Carta'.

La primera parte del concierto reunió seis pasodobles clásicos del género: Agüero, de José Franco Ribate; Nerva, de Manuel Rojas; España Cañí, de Pascual Marquina; El Tío Caniyitas, de Ricardo Dorado; Churumbelerías, de Emilio Cebrián Ruiz; y Tercio de Quites, de Rafael Talens. Tras el descanso, la segunda parte arrancó con La Puerta Grande, de Elvira Checa, y continuó con Manolete, de Pedro Orozco y José Ramos; Amparito Roca, de Jaime Texidor; y El Gato Montés, de Manuel Penella. El cierre  correspondió a la pieza más respaldada por el público: Pacharán de las Seis, del compositor soriano Norberto Francisco Moreno, que acumuló 101 votos y se ganó así el honor de clausurar la velada.

Con este estreno veraniego en La Dehesa, la Banda Municipal inaugura una gira por los barrios y espacios emblemáticos de la ciudad que se prolongará hasta septiembre. Las próximas citas están fijadas de la siguiente forma:

  • 15 de junio en San Prudencio (20.00 h)
  • 28 de junio en la Pista Alameda (12.30 h)
  • 22 de julio en Santa Clara (22.00 h)
  • 29 de julio en El Castillo (20.00 h)
  • 5 de agosto en el Alto de la Dehesa (21.30 h)
  • 26 de agosto en La Barriada (19.30 h)
  • 2 de septiembre en Los Pajaritos (19.00 h) 
  • 9 de septiembre en Santa Bárbara (19.00 h).
Así se abrió el ciclo de conciertos de verano de la Banda

Así se abrió el ciclo de conciertos de verano de la BandaMARIO TEJEDOR

Concierto de la Banda Municipal en la Dehesa

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