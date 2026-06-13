La Banda Municipal en los parques: programa y fotos de su concierto en la Dehesa

La primera parte del concierto reunió seis pasodobles clásicos del género: Agüero, de José Franco Ribate; Nerva, de Manuel Rojas; España Cañí, de Pascual Marquina; El Tío Caniyitas, de Ricardo Dorado; Churumbelerías, de Emilio Cebrián Ruiz; y Tercio de Quites, de Rafael Talens. Tras el descanso, la segunda parte arrancó con La Puerta Grande, de Elvira Checa, y continuó con Manolete, de Pedro Orozco y José Ramos; Amparito Roca, de Jaime Texidor; y El Gato Montés, de Manuel Penella. El cierre correspondió a
la pieza más respaldada por el público: Pacharán de las Seis, del compositor soriano Norberto Francisco Moreno, que acumuló 101 votos y se ganó así el honor de clausurar la velada.
Así se abrió el ciclo de conciertos de verano de la Banda MARIO TEJEDOR
Concierto de la Banda Municipal en la Dehesa
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Concierto de la Banda Municipal en la Dehesa
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