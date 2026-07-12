El CIAM aspira a consolidar en Soria un congreso anual sobre grandes figuras vinculadas a la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) pretende consolidar una cita anual en Soria que convierta a la ciudad en un espacio de reflexión sobre el legado de las principales figuras vinculadas a la provincia y su vigencia en la sociedad actual. Ese es el propósito con el que organiza, junto al Ayuntamiento de Soria, el Congreso Internacional 'Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo de ayer y de hoy', que se celebrará los próximos 14 y 15 de julio en el Espacio Santa Clara.

El director del CIAM, José Ángel González Sainz, explicó que este encuentro constituye el segundo congreso organizado conjuntamente con el Consistorio, tras el dedicado el pasado año a Antonio Machado, y avanzó que la intención es dar continuidad a esta línea de trabajo con una convocatoria anual. "La idea es prolongarlos en el tiempo y cada año organizar un congreso que tenga como pretexto una figura que tenga que ver con Soria, porque haya nacido aquí o porque su obra esté vinculada a la ciudad o a la provincia", señaló.

González Sainz precisó que el objetivo no es realizar únicamente una revisión histórica de estos personajes, sino utilizar su pensamiento como punto de partida para abordar cuestiones de alcance universal. "Se trata de recoger el guante de lo que tiene que ver con Soria para proyectarlo hacia nuestro presente y plantear cuestiones que tengan validez en nuestro momento actual, en nuestro mundo y en nuestro país", afirmó.

En esta ocasión, el congreso coincide con el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza y toma como referencia la figura del filósofo soriano Julián Sanz del Río, introductor del krausismo en España e inspirador de aquel movimiento pedagógico. A partir de esa efeméride, el encuentro analizará el papel que desempeñaron la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo en la transformación cultural, educativa y ética del país, además de debatir sobre la vigencia de aquellas ideas en el contexto actual.

El director del CIAM destacó que Sanz del Río desempeñó un papel decisivo como renovador del pensamiento, la educación y la ética en la España del siglo XIX, y recordó que la Institución Libre de Enseñanza supuso un profundo cambio en la manera de entender el conocimiento y la formación. "Queremos proyectar eso sobre el presente para ver qué resultado ha tenido", resumió.

El programa combinará ponencias de especialistas en la obra del soriano Julián Sanz del Río, el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza con intervenciones de filósofos y escritores que trasladarán el debate al presente. Entre los participantes figuran Rafael V. Orden Jiménez, Delia Manzanero, Ricardo Cayuela, Reyes Mate, Jorge Freire y José Luis Pardo, además de investigadores de universidades españolas e internacionales. El encuentro incluirá también una exposición y actividades complementarias vinculadas a la figura del pensador soriano, informa Ical.