La Dehesa se convierte en el 'Callejón de los objetos olvidados': el teatro infantil en fotos

El parque de La Dehesa volvió a convertirse en un gran escenario al aire libre con la representación de Los Tropezantes, un espectáculo familiar de la compañía Almozandia donde decenas de niños bailaron y rieron al aire libre. La obra, que combinó teatro, música, humor y concienciación, fue una propuesta que invitó a pequeños y mayores a adentrarse en el imaginario "Callejón de los Objetos Olvidados", un rincón fantástico habitado por unos curiosos personajes dedicados a rescatar aquello que otros han desechado para ofrecerle una segunda oportunidad.
A través de juegos, canciones y la participación constante de los asistentes, la obra lanzó una reflexión sobre el modelo de consumo actual y la importancia de recuperar, reparar y reutilizar antes de convertir cualquier objeto en un residuo. La historia defendió, desde un enfoque ameno y divertido, valores ligados a la economía circular y al cuidado del medio ambiente, demostrando que con creatividad e imaginación es posible descubrir nuevas utilidades para aquello que parecía haber perdido todo su valor.
La representación formó parte de la programación cultural de verano impulsada por el Ayuntamiento y supuso una nueva cita con el teatro infantil de calle, una disciplina que durante los meses estivales acerca las artes escénicas a los más pequeños en el parque de la Dehesa. El ciclo continuará la próxima semana con Sòmion de El que ma queda de teatre, a las 18:30 h. Parque de la Dehesa, manteniendo una programación pensada para disfrutar de la cultura al aire libre y para todos los públicos.
Ciclo teatro infantil 'Al teatro en verano' con Los tropezantes
Ciclo teatro infantil 'Al teatro en verano' con Los tropezantes
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