Las donaciones al proyecto Art Town Monteagudo podrán beneficiarse de deducciones fiscales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Leonor & Machado y CC ONG Ayuda al Desarrollo han firmado un convenio de colaboración que permitirá canalizar donaciones destinadas a la rehabilitación de la Torre del Arte de Monteagudo de las Vicarías con beneficios fiscales para los donantes, al tiempo que impulsa el desarrollo del proyecto cultural Art Town Monteagudo.

El acuerdo posibilita que las aportaciones de particulares y empresas se gestionen a través de CC ONG Ayuda al Desarrollo, entidad que emitirá los certificados de donación necesarios para que los contribuyentes puedan acogerse a las deducciones previstas en la Ley de Mecenazgo, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.

La Torre del Arte, ubicada en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil donde vivió durante su infancia Leonor Izquierdo, esposa del poeta Antonio Machado, constituye el primer gran proyecto material de Art Town Monteagudo. Su rehabilitación se encuentra ya en la fase final y albergará una sala de lectura, librería y espacio de encuentro en la planta baja, una galería de arte contemporáneo para exposiciones temporales en la primera planta y una colección permanente en la segunda.

Los promotores destacaron que la Torre del Arte constituye el primer paso del proyecto Art Town Monteagudo, una iniciativa que pretende convertir el municipio en un referente de regeneración rural a través del arte y la cultura.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y ha sido suscrito por el presidente de CC ONG Ayuda al Desarrollo, Rafael Jariod Franco Catalán, y el tesorero de la Asociación Cultural Leonor & Machado, Miquel Tugores Rull, por delegación de la presidencia de la entidad, recoge Ical.

La Asociación Cultural Leonor & Machado se compromete a destinar íntegramente los fondos obtenidos a las actividades culturales y a la rehabilitación del patrimonio, así como a justificar documentalmente el empleo de las aportaciones recibidas. Las donaciones ya pueden realizarse y acogerse a las ventajas fiscales previstas en la normativa vigente.