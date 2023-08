Roberto Ayensa, nuevo presidente del CD Golmayo Camaretas, recibe la visita Raúl Ruiz

Redacción Soria

El CD Golmayo Camaretas quiere seguir creciendo y, por ello, ha visto imprescindible reestructurar su entidad. El nuevo presidente, Roberto Ayensa, ha recibido la especial visita de su excompañero de equipo y famoso comentarista de fútbol (Canal Plus, Carrusel Deportivo, entre otros) Raúl Ruiz Benito ‘Raúl’ para apoyarle en su nueva andadura en el club.

Raúl específica: “Son muchos años de amistad y convivencia los que nos unen. No me cabe ninguna duda de que el nuevo proyecto del CD Golmayo Camaretas es y será apasionante puesto que las ideas que me ha expuesto son enriquecedoras para los jugadores y jugadoras y su grupo de trabajo es magnífico”.