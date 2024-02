Enzo Jiménez, Miguel López y Saúl Fernández, en el I Puntuable de Castilla y León-Extremadura

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria contará con Enzo Jiménez, Miguel López y Saúl Fernández en el I Puntuable Zonal Juvenil de Castilla y León-Extremadura 2024, una cita que, paralelamente, incluirá la disputa del Match entre ambas comunidades. El torneo se disputará el próximo fin de semana (2 y 3 de marzo) en el Talayuela Golf de Cáceres.

Comenzando por el I Puntuable Zonal, está coorganizado por las federaciones extremeña y castellano-leonesa de golf. Va destinado a las categorías cadete, infantil (sub 14) y sub 12, tanto infantil como femenino, y se disputará bajo la modalidad de juego Stroke Play Medal a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día. Enzo Jiménez competirá en la categoría sub 12, mientras que Miguel López y Saúl Fernández lo harán en infantiles.

Coincidiendo con el Puntuable, y paralelamente a él, se disputará el XVII Match Castilla y León-Extremadura destinado a jugadores menores de 21 años, una cita que contempla la devolución de la visita en feudo castellano-leonés, concretamente en el Golf Villamayor de Salamanca, los días 1 y 2 de junio.

Pueden encontrar más información sobre ambas competiciones en: https://fgolfcyl.org/listado-de-participantes-i-puntuable-zonal-juvenil-de-castilla-y-leon-extremadura-2024-y-match-entre-ambas-comunidade