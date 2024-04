Lluelles: "El equipo está motivado para el play off"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Club Balonmano Soria, Jordi Lluelles, reconoce que les hace mucha ilusión certificar este sábado el primer puesto en el Grupo B de Primera División. No obstante, ha matizado que ese primer puesto no certifica nada en la fase de ascenso, una fase para la que su equipo está "motivado" porque queda un mes para la misma.

El Balonmano Soria recibe el sábado a Grupo Covadonga en el San Andrés, a partir de las 19.00 horas, y lo hace con lograr su vigésimo octava victoria consecutiva de la temporada, triunfo que certificaría finalizar la fase regular como primero. "Nos hace mucha ilusión. Es un Chupa Chups, algo simbólico finalizar primeros de Grupo B. Cerrar un ciclo de esta manera es bonito. No te certifica luego nada en el play off pero es un premio a la regularidad", indicaba el técnico.

Añadía el técnico de los amarillos que en el ascenso a Plata logrado en Lanzarote, su equipo fue segundo en fase regular. Y segundo fue la temporada pasada, cuando no se ascendió en La Coruña por dos goles de diferencia. "Al final pasan 12 equipos a la fase de ascenso y no hay tanta diferencia entrar primero o segundo. Más diferencia hay por el tipo de rival que te puede tocar. Puede ser Triana, cuyo juego se asemeja más al tuyo, o La Roca, que es antagonista y más difícil en defensa. Al final un play off es diferente a todo lo que se hace durante el año", ha expresado.

Con la fase en el bolsillo, el preparador catalán ha apuntado que queda un mes para disputar la fase de ascenso, un tiempo que ya se palpa en el seno de la plantilla, que está motivada por eso: "Ahora mismo queda poco más de un mes y el equipo está motivado por eso. Ya ha cambiado la mentalidad. Este equipo es muy profesional".

El entrenador de los amarillos ha apuntado que, al no conocer la sede ni los rivales de la fase de ascenso, la dinámica del equipo sigue siendo la misma en cuanto a los entrenamientos salvo pequeños matices como facilitar la incorporación de Ferrán a la dinámica de grupo. Sí ha reconocido Lluelles que ha variado la preparación física con el objetivo de que la plantilla llegue en las mejores condiciones posibles a una fase de ascenso donde hay tres partidos y tres días con apenas 24 horas de recuperación entre un partido y otro. Menos tiempo entre el segundo y el tercer partido. "Estamos focalizados en la Liga y más cuando somos jueces de la misma. No podemos adulterar la competición, no sería justo", ha afirmado en referencia que su equipo cierra la fase regular jugando ante ante Ademar León y Avilesina, tercero y segundo respectivamente, equipos que están separados por dos puntos y que luchan por ese segundo puesto.

El técnico, que reconoce que integración de Ferrán está siendo rápida, ha aseverado que esta temporada está siendo brutal pero no por ello se siente más orgulloso de este curso de los anteriores, cuando se ascendió a Plata o se jugó en esa categoría. "Los jugadores de ahora y el staff es lo que ha estado construyendo en años anteriores. No es medible", ha apuntado para significar que cuando se gana siempre se corre el riesgo de "normalizar", la situación, un nivel que es difícil de mantener.

Sobre el rival del sábado, el entrenador de los amarillos ha destacado su juventud, un equipo que "saca jugadores año tras y año" y que es "una maravilla ver cómo compiten", pese a esa bisoñez. Por último, Jordi Lluelles ha deseado que la intervención a la que debe someter Kevin Lodos "vaya bien", así como su recuperación de una lesión que le impide terminar la temporada con los amarillos.