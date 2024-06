Daniel Berná pasa el corte el Alps Tour de Metz

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Berná completó su participación en el Open de la Mirabelle d'Or, prueba del Alps Tour disputada en el Golf de La Grange aux Ormes de la ciudad francesa de Metz, superando el corte y con buenas sensaciones de cara a la parte más intensa de la temporada.

En el que era su tercer torneo dentro del Alps Tour 2024, el jugador del Club de Golf Soria tenía como reto superar por vez primera el corte, algo que pasaba por mejorar su juego con el putt. Al final, Daniel Berná lo logró tras dos jornadas en las que acumuló 70 y 72 golpes, con lo que pudo acceder a la tercera vuelta, en la que firmó otro 70 para un total de 212 golpes (+2), cerrando el torneo en el puesto 41.

En su valoración, el soriano se mostraba contento por el hecho de pasar el corte, porque “nunca es fácil, y menos en torneos del Alps Tour”, y se quedaba con las buenas sensaciones que le habían quedado: “En el juego de tee a green me he encontrado muy bien, y en este sentido estoy muy contento de cómo llego a esta parte de la temporada, que es la más importante”. Respecto al putt, y a pesar de que “lo he trabajado mucho estos días y he progresado algo”, Berná admitía que “todavía queda mucho por mejorar”.

El próximo compromiso para el jugador del Club de Golf Soria llegará a partir de este mismo viernes con motivo del Bizkaia PGAe Open, cuya tercera edición se celebrará del 21 al 23 de junio en el Meaztegi Golf. Consolidado como un referente del circuito TUMI Spain Golf Tour, el torneo presenta una nómina de participantes de auténtico lujo encabezada por José María Olazábal, doble ganador del Masters de Augusta. Diseñado por Severiano Ballesteros, el Meaztegi Golf es un campo en el que Daniel Berná suele desenvolverse bien, y sin ir más lejos en la pasada edición del Bizkaia PGAe fue sexto.