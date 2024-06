El problema de la despoblación llega al fútbol femenino

Publicado por Jon Ander Uriarte

El problema de la despoblación en las zonas rurales llega al fútbol femenino. La S.D. Valeránica no sacará equipo la próxima temporada en Liga Provincial, una decisión que se adopta por la falta de jugadoras y la dificultad de la normativa para incorporar jugadoras con menos de 15 años. Otros clubes como C.D. Castroviejo o C.D. San José tienen dudas sobre su participación en Liga Provincial Femenina.

La S.D. Valeránica confirmaba esta semana que la próxima temporada no tendrá equipo femenino en Liga Provincial. "El año que viene no salimos, han cambiado la norma desde la Federación y ahora es imposible. Se nos ha ido jugadoras que no podemos reemplazar", indica Félix Puente, entrenador de la S.D. Valeránica. Dicha normativa establece que no se pueden inscribir en los equipos femenino a niñas menores de 15 años salvo que ya estuvieran inscritas en temporadas anteriores, una norma por otro lado lógica en tanto que se evita que niñas de 12 ó 13 años compitan con jugadoras que tiene 20, 25 ó más años. Desde la S.D. Valeránica se entiende este punto, un normativa que no genera problemas en ciudades grandes pero sí en zonas despobladas como Soria.

"La nueva normativa no ayuda a las zonas más despobladas como es la nuestra. Desde Soria tampoco se hace nada para podamos jugar. La despoblación es la que es. Tenemos un grupo de niñas que el año pasado estaban entrenando con nosotros para poder jugar este año y no va a poder ser. Hay un disgusto importante en el pueblo porque no va a haber equipo", señala Puente.

Esta dificultad no es exclusiva de la SD Valeránica. El C.D. Castroviejo ha inscrito al equipo en la Delegación Soriana de Fútbol pero desde la entidad se reconoce que tienen dudas sobre la posibilidad de sacar equipos o no porque, entre otras cosas, ni las propias jugadoras saben en algunos casos si van a continuar estudiando en Soria. "Esta todo en el aire", apuntan. Admiten desde el club durolense que tienen alguna jugadora que quería apuntarse al equipo y que la nueva norma lo impide por lo que no dudan en señalar que en el caso de Soria "se podría hacer una excepción".

Desde San Leonado, el Norma C.F. sacará equipo la próxima temporada en Provincial. "Sí tenemos equipo para salir, diría que salimos a un 90%", señalan desde el club que tienen un grupo de 12 ó 13 jugadoras que no podrá militar en el equipo de Provincial y que, llegado el caso, les hubiera venido bien para completar equipo.

Debido a esa norma el C.D. San José se plantea si jugar o no en Liga Provincial. La razón no es otra que su equipo de Liga Provincial está compuesto por jugadoras de 13 y 14 años, demasiado jóvenes para competir contra equipos cuyas jugadoras tienen más edad. Además, está el hándicap de dónde jugará el primer equipo la próxima temporada y el filial. "Tenemos que valorar lo que vamos a hacer", expresan desde el club soriano.

La Liga Provincial no contará la próxima temporada con la S.D. Valeránica. En el lado contrario está el C.D. Calasanz, que trabaja en sacar un equipo femenino para la próxima temporada y que vendría a compensar la ausencia del equipo berlangués.