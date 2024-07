Luke Belda, cedido a Palma Voley

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El receptor catalán del C.V. Grupo Herce, Luke Belda, jugará cedido esta temporada 24-25 en Palma Voley, tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades. El jugador, que tiene dos años de contrato con la entidad soriana, continuará su crecimiento en la Superliga en en club donde puede tener más minutos que en el equipo soriano toda vez que Pepe Villalba y Adrián Olalla son los receptores en la rotación inicial de Alberto Toribio.

Luke Belda se une a las filas del nuevo Club Vóley Palma. El receptor catalán de 192cm y 21 años (31 de marzo de 2003), ha militado durante las dos últimas temporadas en el club soriano, con el que en 2023 se proclamó campeón de la Copa del Rey; en las temporadas 22/23 y 23/24 fue subcampeón de liga y en esta última, además, subcampeón de la Supercopa.

Luke Belda comenzó su andadura en el voleibol en Get BLUME la temporada 17/18. El curso siguiente entró a formar parte de la concentración permanente en Palencia. Las temporadas 20/21 y 21/22 las disputó en Barça Voleibol y CV Tarragona SPISP, respectivamente. Pero esto no es todo. Y es que Luke Belda es un habitual en las convocatorias de selección de su generación y ha disputado con ella numerosos torneos. Ahora mismo, se encuentra en Guadalajara con la selección sub 22 en plena preparación para el próximo campeonato europeo que se celebrará del 9 al 14 de julio en Países Bajos.

Luke Belda ha categorizado su cesión al Club Vóley Palma como «una oportunidad increíble», y llega a un equipo, explica, en el que cree poder desarrollar su mejor voleibol: «Es un sitio en el que sé que puedo entrenar muy bien, hay una cancha muy buena y buena afición. Lo valoro como una oportunidad muy grande para mí».

En cuanto a los motivos que le han hecho decantarse por el equipo balear, según ha publicado el propio Palma Voley, explica: «Todos los compañeros que han estado en Palma me han hablado muy bien del club, dicen que es un sitio en el que se vive muy bien, en el que te sientes acogido y puedes desarrollar tu vida deportiva muy bien». Este, añade: «Al final, Palma es un club que tiene mucha historia detrás». Luke Belda tiene claro cuál será el primer y más importante objetivo de cara a la próxima temporada: «Lucharme el sitio y, si juego, merecérmelo». «Y ya si estoy jugando, jugar al mejor vóley que pueda, un vóley constante para poder aportar al equipo lo máximo posible», añade el receptor.