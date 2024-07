Daniel Berná acaba en el Top 20 del Alps de Andalucía

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Berná retomó el Alps Tour en el top 20 gracias a una 19ª posición en el Alps de Andalucía, un torneo en el que acabó con 2 golpes bajo par después de una actuación con luces y sombras en la que alternó una magnífica segunda jornada (-6) con un inicio y un final menos entonados (-2 en cada uno de ellas).

En el torneo disputado del 3 al 5 de julio en el Aguilón Golf de Almería, el jugador del Club de Golf Soria se estrenó con una vuelta poco inspirada de 72 golpes, 2 por encima del par, un resultado que le exponía a no pasar el corte. Las dudas se disiparon en la segunda jornada, en la que firmó 64 golpes, 6 bajo par, para escalar hasta los puestos de honor de la general con un -4. En la vuelta final, sin embargo, no consiguió dar continuidad a esas buenas prestaciones y acabó con -2.

En su valoración final, Daniel Berná tenía sensaciones contradictorias y admitía que sus conclusiones eran “raras, porque he jugado dos días sobre par y uno bajo par y además bastante bien”. Profundizando un poco más en su análisis, el jugador soriano precisaba que “el primer y el segundo días jugué correcto, con la diferencia de que el segundo día sí que metí putts, y en la última jornada he jugado bastante mal y he ido cinco veces al agua”. Por todo ello, Berná añadía que “el golf a veces es un poco raro en ese sentido, pero es lo que hay”.

La siguiente cita para el golfista del CG Soria llegará la semana próxima, concretamente del 11 al 13 de julio, y será nuevamente dentro del Alps Tour con motivo del Alps de las Castillas, que se celebrará en el Golf Lerma de Burgos. Posteriormente, Berná tiene previsto disputar el Campeonato de Madrid de Profesionales 2024, del 16 al 18 de julio en el Club de Golf La Dehesa de Villanueva de la Cañada.