Un campus que salva vidas

La Campaña Deportiva Municipal de Verano incluye en el periodo estival un buen puñado de campus deportivos. Pocos son los deportes que, practicados en Soria de forma regular, se quedan sin tocar durante los meses se julio y agosto. Y si hay alguno que no existía, se añade. Ese es el caso del campus de Salvamento y Socorrismo en espacios abiertos que este año cumple su primera edición y que se desarrolla en estos días. Un campus cuyo objetivo final es evitar ahogados, salvar vidas.

El campus está organizado por el C.D. 27 Grados en colaboración con el Ayuntamiento, un campus que se desarrollará a lo largo de todo el verano. El primer grupo asistió a las clases del 9 al 19 de julio; el segundo lo hará del 29 de julio al 8 de agosto y el tercero está previsto del 19 al 30 de agosto. En cada grupo participan niños nacidos entre 2010 y 2013 a los que se les pide un único requisito: saber nadar. Se trata de grupos reducidos a no más de 10 alumnos para que las lecciones del instructor, Pablo Pérez, 'cale' mejor en los participantes. "Por motivos de seguridad los grupos los tenemos reducidos a no más de 10 alumnos", explica Pilar de la Dedicación, directiva del C.D. 27 Grados.

Los objetivos del campus es trabajar y dominar las habilidades acuáticas de la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo, desde las técnicas de primeros auxilios, a identificar el manejo de los diferentes materiales de rescate pasando por favorecer la autonomía de los menores en el agua, o adquirir hábitos saludables y desarrollar el carácter cooperativo y solidario inherente al deporte de salvamento y socorrismo.

Para ello, los alumnos desempeñan sus clases en la piscina, la zona del Peñón o el pantano de la Cuerda del Pozo. Estas clases, y al contrario que otros campus, se combinan con actividades en seco para dinamizar el campus. "La prevención es uno de los aspectos más importantes que los alumnos aprenden en el campus", apunta Pilar de la Dedicación. Dentro de esa prevención, por ejemplo, se enseña a los alumnos qué hacer y qué no hacer antes de lanzarse al agua de cabeza en un escenario que no se conoce (Ver el fondo, la profundidad, cómo caer si es poco profundo, no saltar si no hay nadie en las inmediaciones). También se enseña cómo nadar en función de la masa de agua en la que se esté actuando o las diferentes maneras de socorrer, a poder ser utilizando siempre elementos de apoyo tablas o tubos de salvamento.

"En el mar hay que levantar mucho los brazos para evitar las olas, algo que no debe hacerse en una piscina. Les enseñamos diferentes técnicas de salvamento porque, por ejemplo, una persona en pánico porque se está ahogando multiplica su fuerza en esos momentos de tensión", señala la responsable del club soriano. Por este motivo, durante el campus se utilizan diferentes elementos de salvamento y socorrismo con los que llevar a cabo las labores de rescate, elementos como tubos de rescate o atletas. En la piscina, los participantes utilizan muñecos para llevar a cabo la técnicas de arrastre de personas hasta la orilla y su posterior colocación en una posición de seguridad. "Mostramos las tres fases del PAS (Proteger, Alertar y Socorrer", indican desde el club soriano.

El C.D. 27 Grados nació en 2014 gracias a la iniciativa de técnicos formados en natación y salvamento. Tras una década de trabajo, la entidad aglutina a 150 personas que forman parte de diferentes actividades que lleva a cabo la entidad y que van desde la escuela con niños desde tres años, grupos de adultos o la competición en salvamento en categorías inferiores y máster.