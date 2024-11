Oriol Castellarnau: "No nos gusta hablar de favoritismos"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del Club Balonmano Soria, Oriol Castellarnau, ha señalado hoy que su equipo no es favorito al ascenso ya que hay "dos ó tres equipos", en la pelea en esa zona. "No nos gusta hablar de favoritismos aunque evidentemente somos un equipo que vamos a pelear por ascender", ha indicado el técnico que expresó que su equipo va a luchar por ganar partidos, sumar cada semana, y ver dónde se está a final de la fase regular.

Oriol Castellarnau valoró positivamente la victoria de su equipo en Santoña, un triunfo que demuestra que está haciendo una adaptación al sistema. Aún así indicó que su equipo tiene margen de mejora: "Sobre todo dominar mucho nuestro sistema. En el último mes estamos trabajando qué queremos, qué cada uno vaya al detalle del sistema. Estamos buscando que los jugadores estén concentrados en lo que tienen que hacer, en el detalle, no en la intensidad, en mejorar la individualidad dentro del sistema. Nos estamos centrando en las orientaciones, cuando hay que saltar y cuando no, la lectura de contra quién jugamos, de si han superado a un compañero o no... en ataque igual, de cómo salgo del uno contra uno, cuándo y cómo se mueve el pivote de los detalles. Al final cada jugador tiene que poner su calidad al servicio del equipo y eso es lo que estamos trabajando".

Para este sábado, el equipo soriano visita al Grupo Covadonga a las 20.00 horas, equipo que es noveno en la clasificación. El preparación amarillo señalaba que el conjunto asturiano es un rival que utiliza un "sistema diferente" al resto de equipos. "Ofensivamente es un equipo que siempre busca una tercera o cuarta acción, tiene muchísima paciencia, un sistema muy mecanizado en el que pasan muchas cosas", expresó para reconocer que su equipo tendrá que tener paciencia a nivel defensivo.

De cara a este encuentro, Oriol Castellarnau tiene las dudas de Rubén Etayo e Iván Pérez. Sobre el encuentro de la jornada que enfrenta a Base Oviedo y Zamora, el preparador amarillo indicó indicó que le prestarían atención tras acabar su choque en Gijón no escondiendo que prefiere un triunfo de Oviedo para tener una opción de liderar la clasificación.

El técnico estuvo acompañado en su comparecencia de prensa por Álvaro Torres. El central señaló si el equipo juega bien, da igual hacerlo a domicilio o en casa si bien en el San Andrés es un aliciente contar con la afición. Igualmente explicó que si equipo logra sacar sus encuentros adelante no tiene que estar tan pendiente de lo que hagan los rivales.