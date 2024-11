La Territorial de atletismo celebra su gala anual con varios sorianos premiados

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Auditorio San Francisco de Ávila fue el lugar escogido para la celebración este viernes de la Gala Regional del Atletismo de 2024. Un escenario impresionante para un evento que marca la buena salud del atletismo regional. Elisa Hernández Asensio, Abdessamad Oukhelfen Ben Haddou, Ibrahim Chakir Elosri, Nicolás Campo Montero, el Club Atletismo Numantino y Las Celtíberas fueron premiados en representación del atletismo soriano.

Cerca de 70 premiados, entre atletas, jueces, entrenadores y clubes para ilustrar en una instantánea los éxitos de la pasada temporada. Una campaña donde Castilla y León ha sido referente a nivel nacional e internacional, con récord en atletas presentes en los Juegos Olímpicos de París, con medallas en Campeonatos de España individuales y de clubes y con importantes éxitos en Campeonatos de Europa y Mundiales.

La Gala Regional, organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Delegación Provincial, contó con la presencia del delegado territorial de la Junta en Ávila, el presidente de la Diputación, la teniente de alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de la capital, así como el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, entre otras personalidades.

El presidente de la Federación Regional, Gerardo García Alaguero, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes en “un día muy especial para el atletismo de Castilla y León. Hoy celebramos nuestra fiesta”, antes de dar las gracias a todos los que hacen posible que “nuestro deporte sea tan grande”. Un Gerardo García que recordó que esta federación es la que más olímpicos aportó a la delegación regional en París y que cuenta con 14 representantes en los diferentes organismos de la Real Federación Española.

Tras sus palabras fue el turno de los deportistas que, en sus diferentes categorías y modalidades, fueron pasaron por el escenario para recoger su trofeo. Campeones de España, medallistas internacionales, deportistas olímpicos y así hasta más de 70 galardones.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Mariano Haro, referente del atletismo regional y que nos dejaba hace unas semanas. Una de sus hijas recogió la placa y durante varios minutos el publico presente le tributó una prolongada ovación. También fue sentido el reconocimiento a los olímpicos, atletas y entrenadores, que estuvieron en París´24. El palentino Oscar Husillos, la burgalesa Eva Santidrián, y cuatro de los entrenadores recibieron su galardón.

El cierre del acto vino con los discursos del resto de autoridades. Abrió el fuego el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, quien no pudo ocultar un sentimiento especial “por estar en una gala en el lugar donde crecí, donde me hice atleta, donde me descubrió Santiago Moreno”. El ex atleta abulense afirmó que “ha sido el año de España y de Castilla y León, el mejor ciclo olímpico de la historia”. Y eso que recordó que “ha sido un camino duro, porque nuestro atletismo es mucho más que el simple hecho de ganar medallas”.

Chapado tuvo palabras de recuerdo para Mariano Haro y “para otros que han hecho grande nuestro deporte, como Manolo Martínez, Isaac Viciosa y muchos más”. Y por eso quiso reconocer el esfuerzo de la Federación Regional. “Es un honor ser una pequeña parte de ese trabajo, afirmó.

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, persona también muy vinculada a este deporte aseguró que “el atletismo hace una sociedad mejor. Es un deporte que engancha y transforma” y por eso afirmó que “la Junta seguirá apoyando con los medios necesarios”.

Tomó la palabra el presidente de la Diputación, Carlos García, quien quiso reconocer “el trabajo de todos, pero en especial de las familias por su apoyo y ánimo constante. Nos emocionáis y nos hacéis sentir orgullosos de lo que somos”

Y cerró el acto la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ávila, Angela García, quien destacó la importante del deporte desde la base. “Desde nuestro ayuntamiento ponemos el énfasis en el trabajo de la base y la cantera, y es un acicate que una federación se nos reconozca ese trabajo”.

La tradicional foto de familia sirvió para poner la guinda a una gala en un lugar tan excepcional como el Auditorio San Francisco de Ávila, donde se puso color y calor a lo mejor la pasada temporada.