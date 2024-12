Calle: "Hemos generado ocasiones más que suficientes para ganar"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Contento». Así se definía Aitor Calle, entrenador del Numancia tras el reparto de puntos entre los dos equipos. «Veníamos con bajas, con ciertos problemas, no estábamos en el mejor momento y hoy –por este sábado– era una prueba para nosotros ante un rival que está haciendo las cosas muy bien y llevar a estas alturas de temporada 25 puntos dice mucho de ellos. Que un equipo que hace las cosas tan bien prácticamente no nos haya generado ninguna ocasión de gol tiene mérito. Ha sido más por mérito nuestro que demérito nuestro. Hemos sabido contrarrestar sus armas, no hemos concedido prácticamente nada y hemos generado ocasiones más que suficientes para habernos llevado el partido. Lo que nos ha faltado es el acierto. Aquí lo que valen son las áreas, lo que vale es el gol. Lo que hemos generado no hemos sido capaces de aceptar y te vas con esa pena. Creo que hemos merecido los tres puntos».

Aunque fue tras la expulsión de Vitolo cuando se le abrió una oportunidad al Numancia ante un rival con diez «ha sido desde los primeros minutos cuando hemos tenido situaciones cerca del área. Nuestra intención ha sido desde el primer minuto. La intención de marcar gol la hemos buscado desde el comienzo».

De la Fuente: «Aunque hubiéramos acabado con once, era un buen punto»

«Aunque el partido hubiera acabado con once jugadores un punto ante el Numancia es buen punto... Con diez hemos tenido que hacer un ejercicio de supervivencia. Valoraría este punto con once jugadores y con diez, por ese esfuerzo y sacrificio del equipo, ante un rival que está en esta categoría accidentalmente» ponía en valor Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, al final del choque, que resaltaba la figura de Álvaro en esos minutos finales. «Está a un nivel altísimo. No sólo él. El nivel de portería que tenemos es el mejor de la categoría y es por cómo entrenan los dos» en referencia a Ñete, expulsado desde el banquillo supuestamente por dirigirse al colegiado y que recibía el respaldo de su entrenador. «Es un gran portero». Y es que tras el partido el entrenador encarnado tuvo buenas palabrfas para los suyos. «Metemos cinco cambios y el equipo compite muy bien. Entre el que entre lo hace muy bien. Tener esas posibilidades en banquillo nos hace competir muy bien y es la clave por la que estamos arriba y donde estamos en Copa».

Se le complicó el partido al Real Ávila cuando parecía en disposición de empujar con más fuerza. «Metiendo a Sisse queríamos por dentro ir a por el partido, buscar ese arreón final que solemos tener y precisamente ha venido esa expulsión» lamentaba.

Un choque muy parejo. «Creo que somos dos equipos muy parejos. Nos teníamos muy estudiados. Un partido de detalles, de balón parado, muy táctico». Uno de esos detalles fue la expulsión, controvertida para el técnico. «Toda la semana se ha dicho mucho que el árbitro era de Pontevedra –en referencia a las palabras en la previa de Aitor Calle– y el colegiado tenía muy claro que si cometía algún error no fuera a favor del Ávila. Esa jugada, con el baremo que había puesto durante todo el partido la podía haber resuelto con una tarjeta amarilla. Creo que ha hecho un buen arbitraje pero tenía muy claro lo que tenía muy claro» analizaba el técnico. «En esos pequeños detalles nos hemos sentido el equipo pequeño».