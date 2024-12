La Audiencia acoge este jueves la Gala Provincial del Deporte

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Palacio de la Audiencia de viste este jueves de gala para recibir a los mejores deportistas de la provincia en 2024 con motivo de los LII Premios Provinciales del Deporte que organiza la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva. En total habrá más de 80 reconocimientos por los méritos deportivos de todo el año recayendo el Premio Provincial del Deporte en las figuras de los atletas Marta Pérez Miguel y David José Pineda.

Los deportistas de la provincia, ya sea a nivel individual o colectivo, verán este jueves recompensado su trabajo de todo el año en una gala que, patrocinada por Caja Rural de Soria y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, reconoce la participación en Campeonatos de España o Internacionales así como los ascensos de categoría, la consecución de campeonatos u otros hitos deportivos.

Dentro de los premios especiales, cabe señalar que Galardón Donantes de Sangre a la Promesa de 2024 recae sobre la jugadora de bádminton, Daniela Corchón Rodríguez; Premio Numancia a la trayectoria recae en el ex árbitro y dirigente del C.D. Calasanz, Ángel Calvo Córdova. El Premio Deporte Especial es para Esmeralda Moreno Romero por la medalla de bronce en el Campeonato de España de Doma Clásica. Por último el Premio Provincial del Deporte, el más destacado de todos, recae ex aequo en Marta Pérez Miguel por su participación en los Juegos Olímpicos de París donde logró estableció un nuevo récord de España en 1.500, y en David José Pineda, medalla de plata en el 400 metros (T2) durante los pasados Juegos Paralímpicos de París.

Está será la primera vez que el velocista es considerado Premio Provincial del Deporte. No sucede lo mismo con Marta Pérez quien ya el año pasado compartió el premio junto al jugador de voley, Lucas Lorente. De hecho, es el séptimo entorchado de la campeona soriana por lo que iguala en el palmarés a figuras del deporte nacional como son Abel Antón y Fermín Cacho. Ya con cuatro galardones está el ex jugador de voleibol, Manuel Sevillano, y con tres la ex atleta, Belén Íñigo y el atleta Daniel Mateo Angulo.

