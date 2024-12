Oriol: "Nuestro objetivo es llegar a la fase y ahí intentar ganar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Balonmano Soria, Oriol Castellarnau ha señalado que el objetivo final del equipo esta temporada es suficiente aliciente como para mantener la tensión de su equipo de cara al enfrentamiento de este sábado en el San Andrés, a las 18.30 horas, ante BM Camargo en el último partido de 2024. El técnico amarillo, que ha reivindicado el respeto para los niños en periodo de formación así como a los árbitros desde la grada y más en categorías inferiores tras los sucedido el pasado fin de semana en un partido de cadetes femenino en Galicia, ha destacado el lanzamiento exterior de Camargo.

El BM Soria ha aumentado su ventaja al frente del Grupo B tras la victoria lograda el pasado fin de semana ante Unión Financiera, uno de los equipos recién descendidos de Plata. Una victoria que se suma a la firmada en su día ante BM Zamora, otro de los favoritos a estar entre los dos primeros clasificados a final de temporada: "Estos partidos eran los que estaban marcados en el calendario, tanto Oviedo como Zamora. Después hemos visto que hay varios equipos que les tenemos que tener en cuenta, sobre todo Torrelavega, que está en un nivel muy bueno. Con los cuatro o cinco primeros hay que estar atentos".

El equipo soriano pasa de jugar un encuentro de máxima tensión ante un rival directo a hacerlo con el BM Camargo, conjunto que acumula tres derrota consecutivas y es antepenúltimo en la clasificación. ¿Cómo mantener la tensión y la concentración de su equipo para este partido? Al respecto Oriol Castellarnau apuntaba: "Teniendo claro nuestro objetivo, nuestro objetivo es llegar a fase y para conseguirlo hay que lograr estos dos puntos"

El técnico, que consideró que ante Unión Financiera su plantilla dio un paso adelante desde el punto de vista grupal y anímico, destacaba la capacidad de lanzamiento de BM Camargo, un equipo obliga a salir al rival gracias a ese lanzamiento y que juega muy bien con el pivote. Castellarnau ha explicado que la Liga es "súper regular" y que con dos o tres derrotas te vas abajo a en la clasificación, algo que le puede haber sucedido al equipo cántabro.

UN MINUTO SIN JUEGO

Oriol Castellarnau ha subrayado que para el partido ante BM Camargo aquellos aficionados que porten un juguete entrarán gratis al partido. "Necesitamos a la gente y queremos estar con ellos", ha indicado.

Durante el partido ante BM Camargo, al igual que en todas las competiciones de balonmano federado a nivel nacional y regional, habrá un minuto de no juego. Es decir, arrancará el partido el balón se colocará durante un minuto en el centro de la cancha. Será la forma de protesta y repulsa contra la violencia en el deportes en general y en el balonmano en particular tras los sucedido el pasado fin de semana en las gradas de un encuentro de categoría cadete femenina celebrado en Sanxenxo. Al respecto Oriol Castellarnau destacaba la importancia de la implicación de los padres en que los niños practiquen deporte y añadía: "Es algo lamentable que no puede suceder, tienen que ser protagonistas los niños. La gente deben entender que los niños son los importantes y que los padres tienen que animar. También hay que reivindicar la labor de los árbitros, hay que dejarlos tranquilos, sobre todo en este periodo de formación que es muy complicado, que los niños jueguen, que se diviertan con este deporte que es muy bonito y no lo podemos estropear desde la grada".

A la finalización del encuentro ante BM Camargo iniciarán sus vacaciones para regresar a los entrenamientos el 7 de enero teniendo que realizar los jugadores un trabajo físico durante el parón navideño.

Oriol Castellarnau estuvo acompañado en la rueda de prensa por Miguel Campos quien explicó que las victorias ante Zamora y Unión Financiera dan confianza al equipo más allá de que el liderato viene a señalar que "algo se está haciendo bien". El lateral indicó que las derrotas sufridas esta temporada supuso un regreso a la realidad tras la buena fase regular de la temporada pasada, una situación "difícil de igualar". El jugador reconoció que el parón navideño les vendría bien para recuperarse mentalmente y físicamente del tramo de competición disputado hasta la fecha.