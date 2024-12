El Real Avilés, un hueso en casa

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Avilés Industrial al que esta tarde visita el Numancia es un histórico del fútbol español que esta temporada lucha por ascender de categoría. El equipo asturiano fue fundado en 1903 y es el club más antiguo de Asturias y el séptimo más antiguo de España si bien la denominación de Real Avilés la adopta en 1940 para adaptarse a la nueva normativa establecida sobre extranjerismos. En este sentido, cabe destacar que sus primeros dirigentes fueron algunos de los que se reunieron en 1909 en la sede del Real Madrid junto a Athletic de Bilbao o Deportivo de la Coruña entre otros para crear el Campeonato de España y la Federación Española de Clubes de ‘Foot ball’.

Deportivamente el equipo asturiano es un clásico de las categorías modestas del fútbol español, en especial la Segunda B, una tercera categoría del fútbol español a la que quieren regresar esta temporada.

Ascender de categoría a Primera Federación es el objetivo del Real Avilés este curso. Para ello el pasado verano hicieron una profunda renovación de la plantilla llegando a incorporar hasta 16 jugadores además de la llegada de un entrenador con varios saltos de categoría a sus espaldas. Entre esos recién llegados al Román Suárez Puertas, se encuentra el central y ex jugador de Granada, Sporting o Alcorcón, Claude Babin. En las filas del equipo asturiano recaló igualmente esta temporada el ex rojillo Soler. Y, si de ex rojillos se trata, cabe destacar que uno de los jugadores que defiende la elástica del equipo asturiano no es otro que el veterano Natalio Lorenzo, uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta del Numancia y que es uno de los máximos realizadores del equipo con cuatro goles.

El ex jugador del Numancia, Natalio Lorenzo, durante un entrenamiento con el Real Avilés Industrial.@RealAvilesInd

El Real Avilés Industrial recibe al Numancia como tercer mejor local del Grupo 1 tras los rojillos y Pontevedra, lo que da una idea de la dificultad del encuentro en un estadio con capacidad para más de 5.000 aficionados. El equipo avilesino ha firmado 17 puntos de 24 puntos en su campo. Los de Aitor Calle quieren ser el segundo conjunto tras el Deportivo Fabril que logre la victoria en un escenario en el que puntuaron S.D. Compostela (0-0) y Rayo Cantabria (2-2) en el último choque que han disputado en casa. El Real Avilés ha marcado 11 goles como local y ha encajado cuatro, ante los dos filiales, lo que da una idea de la dificultad que entraña perforar la portería defendida por Álvaro Fernández.

Javier Rozada, que ha arrastrado varias bajas a lo largo de la temporada y que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, utiliza habitualmente un 4-4-2 en el que los ex numantinos Natalio y Soler suelen tener minutos. Babin es un fijo en el centro de la zaga mientras que Natalio y Javi Cueto, con cuatro tantos cada uno, son los máximos artilleros del equipo junto a Santamaría que acumula tres goles. El Numancia aspira a lograr tres puntos con los que cerrar la primera vuelta del campeonato antes del parón navideño.

Rozada regresa a los banquillos cuatro años después

El entrenador del Real Avilés Industrial es Javier Rozada (Oviedo, 3 de marzo de 1982), técnico con una dilatada trayectoria en el fútbol asturiano y que regresó esta temporada a los banquillos después de cuatro campañas sin dirigir a ningún equipo.

El responsable del banquillo avilesino comenzó a entrenar al fútbol en 2006 en el equipo infantil del C.D. Covadonga para luego hacerse cargo de la selección alevín de Asturias y los cadetes del Real Oviedo. En 2013 firma por el C.D. Lealtad de Tercera División, entidad en la que está tres cursos y con la que logra el ascenso a Segunda División B y disputar en la 16-17 la fase de ascenso a Segunda División. En 2017 se hace cargo del filial del Real Oviedo y logra el ascenso a Segunda B y un quinto puesto en la siguiente temporada. En la 19-20 empieza la temporada en el filial pero, ante la destitución del primer técnico carbayón, se hace cargo del primer equipo en Segunda División siendo cesado en febrero. Ya en 2020 ficha por el Racing de Santander, siendo también destituido. Este año regresa al banquillo en el Real Avilés Industrial.