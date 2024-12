Aitor Calle: "El Avilés no nos ha hecho ninguna ocasión"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Aitor Calle, en declaraciones facilitadas por el C.D. Numancia, mostraba su satisfacción por la victoria y la imagen mostrada por su equipo ante un rival que no fue capaz de generar una ocasión ante la meta rojilla.

«Una valoración muy positiva. Veníamos a uno de los campos más complicados de la categoría, sabíamos que teníamos que dar una buena versión para poder sacar algo de aquí y creo que el equipo desde el minuto uno ha demostrado que no teníamos otra intención que sumar de tres. Creo que hemos sido el equipo que tenemos que ser, hacer partidos de este nivel ante un rival tan exigente como es el Avilés, que hace las cosas tan bien, sobre todo como local, hemos sido capaces de hacer un buen partido, de conseguir la victoria y de que el Avilés no nos haya hecho ninguna ocasión. Eso dice mucho del buen partido que hemos hecho así que orgulloso del equipo», expresó Aitor Calle.

El entrenador numantino reconoció que el esquema de tres centrales planteado por los locales le sorprendió si bien su equipo supo adaptarse muy bien a la circunstancia pese a no haber trabajado ese sistema durante la semana. Calle significó que el equipo se iba al parón navideño tras conseguir dos victorias consecutivas muy importantes admitiendo que era «una pena», que llegase dicho descanso ya que el equipo estaba mostrando encontrarse en un «gran momento».

La opinión de Rozada

El entrenador del Real Avilés, Javier Rozada, que vio el partido desde la grada, reconoció la superioridad del Numancia desde el minuto 1 y por ello felicitó al equipo soriano, considerando que el problema no había estado marcado por el cambio en la estructura del equipo.

«Ha sido el peor partido de la temporada. Hemos salido derrotados desde el minuto 1, y nos han pasado por encima en todo. Felicitar al Numancia y resetear». También indicó que «el problema no ha sido de estructura sino que ha habido mucho más cosas, y no hay mucho más que hablar», comenzó señalando el técnico local.

Además indicó que «uno de los problemas es que hemos afrontado el partido con seis bajas y con todo lo que arrastras anteriormente. El equipo tiene que recuperar gente. Llegamos vivos a un punto del tercero al final de la primera vuelta. La nota es de suficiente por los tres últimos partidos. Hasta Escobedo el equipo estaba, para mi, muy bien».

Y finalizó diciendo que «tendremos que sentarnos con el club, y hablar cosas para ver que se puede hacer. Ahora hay que ser realistas, mi ilusión era luchar la Liga, pero no lo hemos podido hacer. Estoy jodido y débil. Estoy decepcionado con mis jugadores por la actitud en el partido de hoy. Miguel no se merecía pasar el mal trago desde el banquillo cuando yo no podía estar».