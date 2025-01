San José y Sporting Uxama juegan este sábado en la Regional Aficionados

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Dos de los tres equipos sorianos que militan en la Regional Aficionados de Castilla y León, C.D. San José y Sporting Uxama, afrontan este sábado sus respectivos encuentros de la décimo sexta jornada de competición.

El C.D. San José recibe en el Municipal de San Juan de Garray, a partir de las 15.45 horas, a la Cebrereña, rival de la que dio buena cuenta el filial rojillo el pasado fin de semana. El conjunto de Carlos Carramiñana busca tres puntos que le permita, a la espera del resto de resultados de la jornada, reducir su desventaja sobre los cuatro primeros clasificados. Los colegiados son quintos en la tabla a seis puntos de Numancia B y C.D. Calasanz, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el conjunto abulense repite visita a Soria y lo hace en la novena posición de la clasificación.

Igualmente en el Municipal Burgense este sábado, a las 16.00 horas, el conjunto de Álex Medel juega ante el C.D. Villamuriel. El Sporting Uxama lo hace con la confianza que otorga la victoria firmada el pasado fin de semana en ese mismo escenario, un triunfo que le ha permitido alejarse de esa zona media baja. Los burgenses buscan un nuevo triunfo que le de un plus de tranquilidad clasificatorio. La labor no será fácil porque el Villamuriel es sexto en la clasificación con 25 puntos y su objetivo no es otro que acercarse a los puestos cabeceros. El equipo palentino recala en El Burgo tras vencer el pasado fin de semana a Burgos International por 0-2.

Con todo, el partido de la jornada y para los equipos sorianos en la Regional Aficionados se disputa el domingo a partir de las 16.00 horas sobre el verde de la Ciudad Deportiva. A esa hora arranca el choque en el que miden su fuerzas los conjuntos de José Luis González y Fran Valero o, lo que es lo mismo, Numancia B y C.D. Calasanz o, dicho de otra manera, segundo contra tercero. Ambos equipos están realizando una magistral temporada y juegan por mantenerse en esas dos plazas de play off a la espera de que el líder, muy fuerte, pueda ceder de aquí a final de temporada. Los rojillos acumulan seis victorias consecutivas, la última ante la Cebrereña, mientras que los colegiales acumula tres, el último el pasado fin de semana en tierras burgalesas.

También el domingo disputa su encuentro de esta jornada el C.D. Langa. El equipo ribereño visita a las 16.00 horas al U.P. Palencia, equipo de la zona baja que aventaja en ocho puntos a los sorianos. Los palentinos afronta el choque tras perder en casa el pasado fin de semana mientras que el Langa lo hace tras ceder ante el San José en Garray.

También el domingo, pero en este caso en la Liga Gonalpi femenina, el C.D. San José recibe a las 12.00 horas en el antiguo Municipal de Los Pajaritos al C.D. San Pío X vallisoletano. Tras empatar el pasado fin de semana ante el líder, las pupilas de Hugo Palomar reciben el colista de grupo, un equipo que ha sumado un punto en 13 partidos.

Ólvega y Ágreda en la Regional de Aragón

El fin de semana para los equipos de categoría Regional se completa con los encuentros que Ágreda y Ólvega disputan en la Regional de Aragón, encuentros que se juegan en domingo. El Ágreda visita a las 16.00 horas al Monreal, colista, y lo hace con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan escalar algún puesto en la clasificación. Por su parte, la S.D. Ólvega visita a las 16.30 horas al Borja B, equipo que es cuarto en la tabla y que el pasado fin de semana venció por 1-2 al Villa de Alagón.