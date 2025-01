Hugo de Miguel, Hamza Ardjoun y María Piñera en el equipo mixto regional para el Nacional de Cross

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Castilla y León ya tiene el equipo que acudirá al Campeonato de España de campo a través de Getafe este fin de semana. Una relación de de 40 deportistas y 11 técnicos que acude con el propósito claro de volver a ser referencia del cross a nivel nacional y donde habrá representantes sorianos con Castilla y León. El año pasado el combinado regional sumó cuatro títulos nacionales, con el oro para María Viciosa y la selección regional en sub-20 femenina, para Claudia Corral en sub-23 femenino y para el equipo mixto, además de medallas en casi todas las categorías.

En la selección absoluta femenina, la nueva campeona autonómica y tercera en el pasado Cross Ciudad de Valladolid, la vallisoletana Ángela Viciosa (Vicky Foods), encabeza un equipo donde también estarán las segovianas Claudia Corral y Marina Muñoz (Vicky Foods), la burgalesa Alba Sorreguieta (Image FDR), la salmantina Gema Martín (Vicky Goods) y la zamorana Teresa Herráez (Benavente At.).

En hombres acudirán a la cita madrileña el ganador del Campeonato Regional, el leonés Raúl Celada, así como el bronce en La Cañada Real, el vallisoletano Othmane El Goumri (At. Campo Grande). También veremos al bronce del autonómico, el también vallisoletano Vicente Viciosa (Vicky Foods), junto con los sorianos Eleazar Cantón y Yahya Aouina El Karboubi. Completa la lista el salmantino Daniel Sanz (La Bañeza).

Para la selección femenina sub-23 han sido convocadas las segovianas Jimena Monterrubio (Sporting Segovia) y Pilar Moreno (Image FDR), la burgalesa Angela Pelayo (UBU), la salmantina Esther Pablos, la vallisoletana Laura Fernández (CA Valladolid) y la leonesa Raquel Fernández. En hombres estarán los vallisoletanos Rubén Leonardo (At. Numantino), Pedro Viciosa (Vicky Foods) y Hugo Fernández (Vicky Foods), además del segoviano Eduardo Hernández (Sporting Segovia), el soriano Paco Martí (Vicky Foods) y el burgalés Soufiane Tribak (At. Numantino).

En la categoría sub-20 contaremos con las salmantinas Andrea Jaén (CA Valladolid), Lucía González (VelSalamanca) y Sandra Domínguez (VelSalamanca), la vallisoletana Claudia Gutiérrez, la leonesa Sara Centeno (Vicky Foods) y la segoviana Yara López (Sporting Segovia). En la selección masculina acudirán el también segoviano Alejandro Domingo, el soriano José Daniel Jiménez, los salmantinos Kuma Samuel Barrios (Vicky Foods) y Marco Pérez (CD La Armuña), el vallisoletano Mario Palencia y el burgalés Soufien Isam (Vicky Foods).

El equipo de Castilla y León se completa con el relevo mixto, con la leonesa Blanca Fernández y los sorianos Hamza Ardjoun y Hugo de Miguel (At. Numantino) y María Piñera (Las Celtíberas), que buscan revalidar el oro conseguido en 2024.

El sábado, turno para el CESA sub-16 y sub-18

Como antesala de la gran jornada del domingo, Getafe también será escenario el sábado del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-16 y sub-18. Una cita donde Castilla y León sumó el pasado año el segundo puesto de la selección femenina sub-16, el bronce del equipo femenino sub-18 y el bronce también para el masculino sub-18, con la plata individual del salmantino Kuma Samuel Barrios y el bronce del segoviano Alejandro Domingo.

En esta ocasión, en categoría sub-18, contaremos con las segovianas Alba León (Ciudad de Segovia) y Khadija Bouzid (Sporting Segovia), las burgalesas Alejandra Ortuño (UBU) y Clara Sanz (UBU), la vallisoletana Carla Aranda y la salmantina Silvia Rodríguez (VelSalamanca). En hombres estarán dos atletas del Sporting Segovia, Adrián Muñoz y Adrián Vázquez, dos del Vicky Foods Athletics, el vallisoletano Isaac Viciosa y el salmantino Yonas Mateos, uno del Atletismo Soria (Beltrán Flores), y uno del Racing Valladolid (Manuel Hernansanz).

En la categoría sub-16 la selección femenina estará formada por la abulense del Yaqueline Martín RT, Andrea González, las burgalesas Elena Marín (UBU) y Vega Calleja (CD AMA), la leonesa Leire Blanco (New Runners), la palentina Marta Cabeza (Puentecillas) y la vallisoletana Paula Pizarro (CA Valladolid). En chicos, se completa la lista con los atletas de la Universidad de Burgos, Iker Ortuño y Víctor de la Fuente, el leonés del New Runners, Gael Gonzalez, el segoviano del Sporting Segovia, Carlos Mauricio Casado, y los salmantinos Alonso Valverde (At. Salamanca) y Adrián Sánchez (Vino de Toro).