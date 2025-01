Daniel Berná comienza el año con un excelente top 10 de la Gran Final del Tumi Spain Golf Tour 2024

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Berná inauguró la temporada 2025 con un excelente noveno puesto en un torneo que estaba pendiente de la campaña anterior, la Final del Tumi Spain Golf Tour 2024, el circuito de la PGA de España. Una final que inicialmente debía disputarse en noviembre pasado en el campo castellonense de Panorámica Golf Resort de Sant Jordi, pero que tuvo que ser aplazado por la DANA.

El camino del jugador del Club de Golf Soria hacia el top 10 se fraguó en las dos últimas jornadas, en las que, tras una vuelta inicial en el par, se movió permanentemente bajo par para totalizar un -9 y acabar el torneo en el puesto 9, igualado a 207 golpes con José Manuel Pardo, su compañero habitual de dobles y que recorrió un trayecto inverso, ya que acabó líder en la primera jornada pero fue de más a menos para acabar cediendo terreno.

Centrándonos en Daniel Berná, el soriano abrió el torneo el jueves con una vuelta en la que llegó a estar en -2, pero una serie de bogeys mediado el recorrido le llevaron al +2, para acabar enderezando el rumbo y firmar el par.

El panorama cambió radicalmente el viernes, en la segunda vuelta, en la que el torneo le deparó a Berná una experiencia única: compartir partido con toda una leyenda como es Chema Olazábal, algo que, además, le sentó muy bien al jugador soriano, ya que consiguió combinar 5 birdies con un recorrido sin un solo bogey, con lo que acabó el día ya instalado en el top 10, puesto que era noveno con 5 bajo par.

Las buenas sensaciones se reeditaron en la jornada final, incluso con un birdie más, puesto que consiguió 6, si bien en este caso le penalizaron 2 bogeys que le hicieron acabar el día con -4 y el torneo con un total acumulado de -9.

En cualquier caso, muy buena actuación de Daniel Berná en su primera cita del 2025, un torneo al que concurrieron los cuarenta primeros clasificados de la Orden de Mérito nacional de 2024, un ranking en el cual Daniel Berná acabó en el puesto 15 después de la celebración de los seis torneos previos a la final que formaban el circuito.

En su valoración del torneo, Daniel Berná se mostraba “muy contento” en líneas generales, porque “estar entre los diez primeros en la final es una buena señal para este 2025”.

Entrando más en detalles, Berná comentaba que “de tee a green he jugado mucho mejor de lo que pensaba”, ya que tenía dudas con el drive, que “siempre ha sido mi mejor palo y no estaba cómodo”. En este sentido, el jugador soriano explicaba que “he cambiado la varilla del drive en este último torneo con respecto al anterior y he visto mejoras, así que me voy contento”. A pesar de esta lectura positiva, el jugador del Club de Golf Soria admitía que “en el put tengo mucho que mejorar”, si bien añadía que estamos a principio de temporada y “todavía no le he puesto mucha atención al put este invierno”.

Del torneo se lleva un recuerdo muy especial gracias a que tuvo la oportunidad de poder jugar, el segundo día, con José María Olazábal, “un jugador de un nivel internacional que ha ganado dos Masters y que es de los mejores jugadores que hemos tenido en España”. Berná comentaba al respecto que, aunque Olazábal “ya no esté compitiendo a alto nivel, jugar una vuelta con él y aprender de cada gesto, de cada golpe que pega, también me ha servido para analizar un poco lo que quiero seguir trabajando esta pretemporada, y la verdad es que estoy muy contento de haber podido jugar con él y además de haberlo hecho muy bien ese día”, puesto que coincidió con que el soriano firmó su mejor recorrido.

Pueden consultar las clasificaciones completas del torneo en: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/67372