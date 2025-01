El C.V. Grupo Herce quiere plantar cara al líder Guaguas

Imagen del partido de play off de la pasada temporada entre C.V. Grupo Herce y C.V. Guaguas en Los Pajaritos. MARIO TEJEDOR

Publicado por Jon Ander Uriarte

Los aficionados al voleibol tienen este sábado una cita en el pabellón municipal de Los Pajaritos. A partir de las 19.30 horas el C.V. Grupo Herce recibe al todo poderoso C.V. Guaguas, o lo que es lo mismo, el primer clasificado de la Superliga visita la cancha del segundo. El equipo soriano afronta el choque con el objetivo de décimo tercer victoria de la temporada.

Ganar a Guaguas no es una labor sencilla. El equipo canario está hecho a base de talonario y cuenta en sus filas con los mejores jugadores de la competición, dos jugadores por puesto y de un gran nivel. No obstante, no es imposible ganarles y buen ejemplo de ello lo protagonizó esta misma temporada el equipo soriano en la ida la vencer por 2-3.

Para ganar a C.V. Guaguas, para tener opciones de ganar el partido, los pupilos de Alberto Toribio tendrán que rendir por encima del 100% y esperar a que el rival, gracias a ese rendimiento, gracias al ambiente de la grada o gracias al cualquier otra circunstancia no tenga su mejor día sobre la cancha o, por momentos, estén desconectados del partido. El equipo soriano deberá arriesgar con el saque, estar fino en la recepción, acertado en defensa y bloqueo e, igualmente, tener un nivel muy alto de acierto en ataque. Por ahí, y jugar con la máxima intensidad, pasan las opciones de poder doblegar por segunda vez esta temporada a C.V. Guaguas. "La clave es esa, aguantar los momentos suyos de rendimiento muy alto y tú buscar los tuyos y estar muy fino. Y no solo tener un rendimiento alto, también tener un nivel de intensidad importante", señalaba este jueves Alberto Toribio cuyo equipo quiere mantener la segunda plaza en la clasificación.

De cara al encuentro el preparador de los celestes tiene al completo a toda su plantilla por lo que la rotación inicial podría ser la siguiente: Joan Domenech y Fabián Flores como pareja de centrales con Pepe Villalba y Adrián Olalla en la recepción. Jaime Arjones será el encargado de distribuir el juego con Bruno 'el martillo' Cunha de opuesto y José Osado como líbero.

El equipo que dirige Miguel Camarero se presenta en Soria como líder de la Superliga y tras haber jugado entre semana en Turquía, un viaje en el que ha sido apeado de la CEV Cup. Los canarios son líderes indiscutibles de la competición y máximos favoritos a alzarse con los títulos de Liga y Copa. Un rival difícil ante el que se espera un buen ambiente en el recinto de Los Pajaritos.