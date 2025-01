El Numancia B defiende su puesto de play off al que quiere acercarse el San José

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Numancia B regresa este sábado a la Regional Aficionados de Castilla y León recibiendo en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, a partir de las 16.00 horas, al C.D. Villamuriel palentino.

El grupo que dirige José Luis busca su décimo encuentro consecutivo sin perder y, a ser posible, su octava victoria en esos encuentros. Un triunfo que le mantenga con zona de privilegio, en zona de play off de ascenso en la tercera posición de la tabla, a la espera de lo que haga el Turégano, equipo que es segundo con un punto de renta sobre los rojillo, y al mismo tiempo defenderse de sus más inmediatos perseguidores que no son otros que sus vecinos del C.D. Calasanz y el C.D. San José. El C.D. Villamuriel no será un rival cómodo y menos cuando su objetivo no es otro que acercarse a la zona de promoción. Los palentinos, que ganaron el pasado fin de semana al Villarcayo Nela por 2-1, son sextos en la tabla a seis puntos de los rojillos.

Si el Numancia B recibe en la Ciudad Deportiva al Villamuriel, el C.D. San José hace lo propio en el campo de San Juan de Garray, a las 15.45 horas, con el C.D. Astudillo. El grupo que dirige Carlos Carramiñana quiere hacer buena la victoria lograda en el derbi ante el Calasanz el pasado fin de semana ganado al colista.

El equipo soriano es quinto en la tabla con 29 puntos por lo que la zona de promoción está a seis puntos. El equipo colegial ha ganado dos de los últimos tres partidos y busca un nuevo triunfo que pueda acercarle a las tres primeras posiciones. El rival de esta tarde en un C.D. Astudillo a la que le está costando adaptarse a la categoría. El conjunto palentino es colista con siete puntos, los mismos que el Langa, si bien llega a Soria tras empatar el pasado fin de semana en casa ante el Numancia B.