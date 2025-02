Derrota del Semillas Adolfo Martínez en tierras palentinas

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Por 68-79 cayó derrotado el Semillas Adolfo Martínez ante el Club Baloncesto Villamuriel de Palencia, el equipo que precedía a las sorianas en la clasificación de la Primera División Femenina. Era un partido marcado en rojo por el entrenador del Club Soria Baloncesto, el pontevedrés Alberto Vázquez, quien considera que todo les salió mal en “el día D y la hora H” a sus jugadoras, que no estuvieron “ni ajustadas atrás ni fluidas en ataque”. Pese a todo, en varios momentos dio la sensación de que el Semillas Adolfo Martínez podía acercarse lo suficiente a su rival en el marcador. Triples o canastas inverosímiles sobre la bocina o pérdidas tontas de las sorianas terminaban con esa sensación una y otra vez.

El Club Soria Baloncesto desperdició más de 30 puntos entre canastas sin oposición bajo el aro falladas y tiros libres no convertidos. A Alberto Vázquez no le gustó que “las jugadoras importantes del equipo no asumieran responsabilidades y que no aparezcan en este tipo de encuentros”. El Club Baloncesto Villamuriel vencía al descanso por 35-42 e inició el último cuarto con una renta de 12 puntos (49-61). Con esta victoria -la sexta en diecisiete jornadas- el Club Baloncesto Villamuriel se aleja de las últimas posiciones de una tabla en la que el CSB es decimotercero, con tres triunfos y quince tropiezos. El Semillas Adolfo Martínez descansará el próximo fin de semana y visitará al Arelsa salmantino el 15 de febrero.