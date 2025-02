Alberto Toribio mantiene los pies en el suelo ante las expectativas generadas por el Grupo Herce

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha frenado las expectativas sobre lo que puede hacer su equipo esta temporada tras la victoria lograda ante C.V. Guaguas, un triunfo que ha permitido a su equipo coger «confianza y fuerza». El técnico ha señalado que Unicaja Almería tiene un rendimiento muy alto en casa augurando un partido difícil.

El equipo soriano cuajó un gran encuentro ante Guaguas lo que ha generado ilusión sobre el rendimiento del equipo. Alberto Toribio ha explicado que «sería un error», exigir más al equipo por su parte indicando que hacerlo sería entrar dentro de lo que denomina «control de expectativas», algo que no «nos funciona bien». El técnico ha afirmado que a todos les gusta que el equipo esté ahí arriba pero matizó que es «muy difícil y más cuando todos los años se nos van jugadores porque nos los quitan», algo que va a seguir pasando. «Nosotros somos consciente de nuestras limitaciones», recordó para añadir que cuando no han tenido control de las expectativas «nos hemos pegado una leche como un pan», más allá de que no sería justo. «A todos nos gustaría pelearle el título a Guaguas pero es que no es la realidad, estamos muy lejos de eso, para eso hay que mejorar mucho y hay que mejorar mucho económicamente», ha significado recordando que gestionar el estar en esa ola de altas expectativas es difícil.

Sí ha admitido Alberto Toribio que la victoria ha servido para coger «confianza y fuerza», al equipo explicando que hubo en el encuentro dos factores que deben tenerse en cuenta más allá de la intensidad con la que jugó su equipo. Por un lado, el pabellón y el apoyo de la afición y, por otro lado, el hecho de que Guaguas no hubiera tenido todo el tiempo para preparar el encuentro. «Hay que valorar la victoria pero hay que tener en cuenta esos factores», ha recalcado para expresar su deseo de volver a jugar contra Guaguas, partido en el que haría falta otro planteamiento ya que «saldría con las orejas de punta». Toribio ha apuntado que la victoria son tres puntos y que todo se juega luego en play off o rondas eliminatorias donde Guaguas es diferente y, aunque es el objetivo «competir de igual a igual con Guaguas es muy difícil».

Los celestes juegan este sábado en Almería hasta donde tienen un viaje de diez horas. Alberto Toribio ha expresado que los almerienses tienen un rendimiento muy alto en su casa, escenario en el que «hay que estar listo en el bloqueo», ya que hacen daño con sus dos centrales. Significó que hay que recordar en qué pista se va a jugar, la cancha de un histórico del voley español que siempre va a ser «difícil».