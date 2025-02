El Calasanz gana al Turégano con un gol de Pablo Sanz en el minuto 89

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz se reencontró con la victoria después de tres derrotas seguidas al vencer por 1-0 al Turégano, segundo clasificado de la Primera Regional de Aficionados, con un gol de Pablo Sanz en el minuto 89 que no dio margen de reacción a los segovianos. Tres muy importantes para que el equipo soriano no pierda el tren del play off de ascenso.

El triunfo se celebró por todo lo alto en un Calasanz al que se le puso todo en contra en la primera parte al quedarse con un hombre menos debido a una expulsión. Además recibía a un Turégano que desde la segunda plaza llegaba a Soria en un gran momento de forma. Por su fuera poco, el Calasanz no podía contar con su capitán Sergio Madrigal, tal vez su jugador más importante en la faceta ofensiva y de creación.

Los de Fran Valero aguantaron el tipo con una defensa muy sólida y asestaron el golpe definitivo sobre la bocina con el tanto de Pablo Sanz.

El próximo fin de semana no hay Liga en la Primera División Regional de Aficionados y el siguiente compromiso del Calasanz será en el campo del Rayo Abulense, un equipo de la zona baja de la tabla.