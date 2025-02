Un gol en el último minuto condena al Sporting Uxama (1-0)

Publicado por Área 11 Segovia Creado: Actualizado:

El Sporting Uxama no pudo cosechar la victoria que tanto deseaba, ya que en el último minuto del encuentro, concretamente en el 90´, le anotaron el único tanto de la tarde y ya no pudo reaccionar, aún así generó cierto peligro aunque no fue suficiente para llevarse el partido. Duelo de la mitad de abajo de la tabla. El CD Coca se encuentra en la octava posición con veintisiete puntos en su cuenta, mientras que el conjunto forastero ocupa la undécima plaza con veinte puntos, así que tratará de conseguir los tres puntos para poder escalar alguna plaza más en la clasificación y no acercarse a la zona del descenso.

Una primera parte en la que el encuentro estuvo bastante igualado por parte de ambos conjuntos, pero el Sporting Uxama tuvo algunas oportunidades de gol para avanzarse en el marcador, ya que generó ciertas internadas en la parcela rival, pero hasta el momento no las transformaban en forma de gol. Cabe destacar que algunos contragolpes tuvieron en su área, aunque los supieron defender bien debido a que estaban bien posicionados en el verde. Así que se llegó al descanso con el resultado gafas, sin embargo al Sporting Uxama le quedaba todo el segundo tiempo para materializar alguna acción.

Ya en la segunda parte, Álex Medel aprovechó para renovar a su equipo a falta de una hora para terminar el duelo. Sin embargo, seguía sin llegar ese tanto que les diera cierta tranquilidad en el partido, además de la ventaja en el electrónico. Aunque cuando ya se entró en el minuto 90, los visitantes recibieron el único gol del choque, obra de José Álvarez y no les dio tiempo a rascar un empate. Así que, los de Álex Medel tendrán que volver a reencontrase con el triunfo el próximo domingo 23 de febrero ante el Villarcayo Nela CF a domicilio.