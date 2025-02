El Grupo Herce Soria pierde en Almería tras remontar un 2-0 en contra

Publicado por Área 11 Almería Creado: Actualizado:

No pudo Grupo Herce Soria imponerse a Unicaja Costa de Almería en un encuentro que tuvo tres sets de gran calidad e igualados hasta el extremo, los tres en los que acabó ganando el equipo ahorrador (los dos primeros y el tie break), y dos, el tercero y el cuarto, en los que al equipo local se le apagó la luz y que cayeron del bando soriano.

Comenzó el duelo de históricos con la intensidad que se esperaba. Y si grupo Herce Soria partía como favorito ante el mal momento que atraviesan los ahorradores, nada de eso se vio sobre la pista en un primer set de infarto que comenzaba con un contundente 5-1 a favor de los locales. No tardaba Alberto Toribio en parar el partido. Reaccionaba a medias el equipo visitante hasta que, con 9-5 en el luminoso, aparecía Arjones para, con su saque, dar aire a los suyos y poner el 9-8. A partir de ahí, el encuentro entraba en una fase de auténtica igualdad, con intercambios de saque y alternancias en el luminoso que se prolongaban hasta el 24-24. Se había cumplido ya la media hora de partido y parecía que el set no iba a decantarse nunca a favor de ninguno de los dos equipos, pero con Tarrazo al saque en los momentos decisivos, Unicaja Costa de Almería conseguía decantar la manga a su favor (26-24).

El inicio del segundo set era un calco del primero, con Charly Jiménez imparable en las filas ahorradoras y un Grupo Herce Soria que, si bien estaba jugando a un gran nivel, se veía de nuevo con 4 puntos de desventaja en el electrónico. Y, exactamente igual que sucediese en el primer set, tras el 9-5, reaccionaban los sorianos de la mano de Pepe Villalba y Bruno Santos para poner el 9-8 en el marcador.

Charly Jiménez se convertía en el protagonista de esta manga y mantenía a los suyos por delante (11-9), aunque los sorianos aguantaban en partido. Sin embargo, tras un error soriano y con el 15-13 en el luminoso, Toribio paraba el partido. Era su segundo tiempo muerto en este set, pero no quería dar más ventaja al rival el técnico de los sorianos que, sin embargo, no conseguían ahora enjugar diferencias. Aguantaban los ahorradores, que llegaban a colocarse a 3 puntos del rival (19-16). A Toribio no le quedaban tiempos muertos, pero si tenía a Aulisi en el banquillo. Le daba entrada el técnico de los sorianos y cambiaba el ritmo del partido el jugador de Soria, que ponía el 22-23 en el luminoso. Entraba el partido en un nuevo final de set de infarto, aunque, una vez más iban a decantarlo a su favor los almeriense, con Charly convirtiéndose en una pesadilla para los visitantes (26-24).

Ya en el tercer set, la igualdad seguía siendo la tónica, al menos hasta el 6-7. A partir de ahí, Grupo Herce Soria se hizo dueño y señor del partido ante un Unicaja que se iba apagando poco a poco y que no fue ya rival para los de Toribio en esta manga, que cerraban con un cómodo 17-25. Un dominio que los visitantes mantuvieron en el cuarto set, con los ahorradores completamente fuera del partido, para forzar el tie-break en un set que no tuvo historia y que se resolvía con un contundente 13-25.

Pero, si parecía que Unicaja Costa de Almería estaba muerto, volvían a la vida los locales en el tie-break para protagonizar un nuevo set igualado hasta el extremo en el que, eso si, casi siempre fue por delante Grupo Herce Soria, aunque con rentas mínimas. Pese a ello dispuso de hasta tres puntos de partido el cuadro de Toribio, que vio como Jorge Fernández evitaba su victoria. Y sería de la mano del propio Jorge Fernández que los ahorradores le daban la vuelta al marcador y, en la tercera bola de partido de que dispusieron, acababan anotándose el triunfo.