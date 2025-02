El Grupo Herce se topa con un gran Guaguas y se queda fuera de la final de la Copa del Rey (0-3)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria se topó con un gran Guaguas Las Palmas y no jugará este domingo la final de la Copa del Rey. Un 0-3 (19-25, 18-25 y 28-30) para los insulares con dos sets iniciales en los que Guaguas fue muy superior y un tercero en el que ni con Cunha vestido de héroe se pudo alargar la semifinal. Un 28-30 agónico que fue definitivo y que quedaba sellado con un doble bloqueo a Pepe Villalba.

Guaguas Las Palmas no dio ninguna opción al Grupo Herce en un primer set en el que los canarios dominaron por el centro de la red con Martín Ramos y Jean Pascal. Un 19-25 que reflejaba la superioridad de un conjunto insular que fue de menos a más. Los sorianos comenzaron el partido muy enchufados para contar con ventajas de hasta dos puntos. Pero Guaguas reaccionó y metió la directa para ponerse por delante con un 11-12 que tocaba la moral celeste. Los de Toribio no encontraban a Cunha y por ahí perdía mucho poderío ofensivo. Por contra, Nico Bruno tomaba responsabilidades para poner tierra de por medio ante un Grupo Herce que lo intentó todo. Fue un querer y no poder en un set muy claro para los canarios con un contundente 19-25.

El segundo set fue un calco del primero con un Guaguas Las Palmas intratable para apuntarse la manga con un rotundo 18-25. Un parcial de 0-7 iba a ser definitivo para que los insulares rompieran el set ante un conjunto soriano que no estaba nada fino en ninguno de los apartados del juego. Cunha seguía sin aparecer y el saque de Martín Ramos hacía añicos la moral celeste. El set estaba ganado para Guaguas y sólo un parcial de 4-0, con Aulisi al saque, maquillaba una manga en la que la maquinaria canaria funcionaba a la perfección.

El tercer set fue de infarto con un toma y daca que cayó de lado canario y que se resolvía con un eterno 28-30. El set se puso de cara para el Grupo Herce con Cunha al saque para hacer un 5-0 de parcial que daba una jugosa renta a los celestes de 9-3. No se hizo esperar la reacción de Guaguas que con Martín Ramos al saque se metía en el set. Ya hasta el final fue un intercambio de golpes en los que salió victorioso el vigente campeón de la Copa del Rey, un Guaguas al que no fue suficiente hacerle sombra con la brillantez de Cunha.