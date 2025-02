Toribio renueva dos temporadas con el Grupo Herce Soria "para seguir creciendo"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Alberto Toribio seguirá como entrenador del Grupo Herce durante dos temporadas más y en 2027 cumplirá nada menos que seis años como máximo responsable del banquillo celeste. Una renovación "para seguir creciendo" tanto el club como el propio técnico, en la que la familia y su total integración en Soria ha sido "fundamental" para firmar el acuerdo.

El presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo, era el encargado de anunciar la continuidad del técnico, un acuerdo "con razones sobradas para tomar esta decisión", comentaba el directivo, quien añadía que desde el club "estamos muy contentos porque para nosotros Alberto es una pieza fundamental". Cabrerizo reconocía que de cara al futuro más inmediato, al margen de lo que puede dar de sí la recta final de este curso, "la primera piedra del edificio era la renovación del entrenador".

Toribio aterrizaba en Soria en la primavera de 2021 cuando el Río Duero era un equipo de la zona media baja de la Superliga. Desde entonces los resultados son evidentes para un club que hace dos años llegó a conquistar la Copa del Rey y que en la actualidad es el segundo clasificado en Liga, al margen del subcampeonato liguero de las dos temporadas anteriores. "Es un proyecto que tiene continuidad. La sintonía con el club es total y ha sido muy fácil llegar al acuerdo", afirmaba el vallisoletano.

A la hora de hablar de objetivos a medio plazo, Toribio dejaba claro que "lo que queremos es seguir creciendo. Un crecimiento a lo largo de estos cuatro años que ha sido progresivo y mutuo". El pucelano reconocía que "me gustan los proyectos largos y no tengo la sensación de que se haya tocado techo. No renovamos porque se piense en ganar títulos ni que para el próximo ejercicio vamos a tener un presupuesto para ganar la Liga".

El Río Duero le debe mucho a Toribio, aunque el propio entrenador también se muestra agradecido a la confianza que le ha llegado desde la entidad. "El Río Duero me ha puesto en el mapa", señalaba, al mismo tiempo que reconocía que había tenido ofertas que "no eran mi mejor opción".

Al margen de los profesional, la familia también ha jugado un papel "fundamental" para que Toribio siga otros dos años más como celeste. "Claro que ha ayudado mucho que mi familia esté integrada en la ciudad, de lo contrario hubiera sido imposible". El técnico destacaba que Soria "es el sitio perfecto" para compaginar el voleibol con la vida familiar.

Estabilidad en el banquillo de un Grupo Herce que nada tiene que ver con acomodarse en el cargo, tal y como destacaba el de Valladolid. "La Liga está mejorando y cada vez es más competitiva e igualada. Ya le digo a Alfredo (Cabrerizo) que nos tenemos que poner las pilas para que no nos adelanten por la derecha".

"Si Guaguas quiere ganar la Liga le costará trabajo"

Toribio hacía un repaso a la recién finalizada Copa del Rey y también se refería a la recta final de la Liga con los play off por el título ya a la vuelta de la esquina. Sobre el torneo copero indicaba que "no estuvimos al 200% necesario para ganar a Guaguas en la semifinal. Guaguas es una plantilla hecha para lo que ha pasado, para ganar. Trabajaremos para estar a ese 200%". Sobre una posible 'Cunhadependencia' del equipo el entrenador comentaba que "lo que nos faltó es tener un mayor rendimiento grupal".

La Copa es pasado y ahora los cinco sentidos deben estar puestos en la Superliga, con Guaguas Las Palmas como gran favorito. "Si quieren ganarla les costará trabajo. Jugar contra ellos de nuevo ya sería un éxito".