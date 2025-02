Oriol no contempla la relajación en el BM Soria a pesar de tener encarrilado el play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria tiene encarrilada la clasificación para el play off de ascenso, pero Oriol Castellarnau no contempla ningún tipo de relajación en una plantilla que quiere seguir ganando para mantener su liderato. El domingo desde las 13.00 horas toca visitar al BM Arroyo con la clara intención de sumar la séptima victoria seguida. "Nos miramos a nosotros mismos y no nos podemos relajar", señalaba el entrenador de los amarillos.

Con siete puntos de renta en zona de play off tal vez el BM Soria podría dejarse ir en sus partidos, situación que descarta rotundamente el técnico catalán: "Los jugadores saben perfectamente lo que nos jugamos y salen a ganar todos los partidos. El equipo está concentrado al máximo en cada entrenamiento y en cada partido".

Ante el BM Arroyo buscarán un nuevo triunfo ante un equipo que "ha mejorado en las últimas jornadas", indicaba Castellarnau. Sobre el equipo vallisoletano apuntaba que "es una plantilla completa que va a más en las últimas semanas".

Tras el desplazamiento a Arroyo de la Encomienda y el partido en el San Andrés ante Ciudad de Salamanca, el BM Soria tendrá el plato fuerte del curso al rendir visita a la cancha de Zamora. "Nos interesa encuentro más inmediato, aunque no puedo engañar diciendo que no estamos pensando un poco ya en Zamora", reconocía el preparador catalán.

Otra de las buenas noticias en el conjunto soriano es que Castellarnau trabaja con casi toda su plantilla a pleno rendimiento una vez que Rubén Etayo haya dejado atrás sus problemas físicos. En la enfermería soriana sólo está el portero Ibrahim Sambe.

Etayo está disponible

El pivote acompañaba a Castellarnau en la comparecencia de prensa y aseguraba que "estoy muy contento de poder completar los entrenamientos enteros". Etayo, baja en casi toda la temporada, está ya a disposición del técnico, aunque reconoce que "físicamente tengo que ir cogiendo ritmo". El jugador amarillo explicaba cómo ha vivido este periodo sin poder participar en los encuentros: "Como todo jugador lesionado han sido semanas malas para mí. ¿Qué cómo he visto al equipo? Un BM Soria que está en un buen momento".