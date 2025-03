El C.V. Grupo Herce suma los tres puntos en Palma

Publicado por Área 11 Palma de Mallorca Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria resolvió por la vía rápida su partido ante un CV Palma que solo plantó cara en el tercer set, aunque la contundencia ofensiva de los sorianos acabó con la reacción de su rival y colocó el 0-3 en el marcador. Los de Alberto Toribio mantienen la segunda plaza de la Superliga cuando faltan dos jornadas para que finalice la fase regular.

Ya desde el comienzo, el cuadro de Toribio se mostró muy agresivo en ataque, consiguiendo pronto las primeras ventajas en el electrónico (1-3). Intentaba CV Palma frenar el juego de su rival y generarle problemas arriesgando en el saque, pero los locales no encontraban su juego y tras varios errores veían como la ventaja visitante se iba hasta los cuatro puntos (3-7). Pedía tiempo muerto el entrenador de los baleares, pero Grupo Herce Soria seguía intratable en la red y, con dos puntos consecutivos de Flores, ponía el 6-11 en el luminoso.

No bajaban los brazos los locales, que gracias al bloqueo protagonizaban una pequeña reacción (8-11), pero la contundencia de los sorianos en ataque abría de nuevo la brecha hasta los seis puntos 8-14. El partido era un querer y no poder de los mallorquines ante un Grupo Herce Soria con muchos recursos que, pese a algunos errores de precipitación, no permitía acercarse al rival y conseguía cerrar el set con un claro 19-25.

No hubo demasiados cambios en el inicio de la segunda manga. Los sorianos se colocaban de nuevo por delante (0-2) y obligaban a los locales a asumir más riesgos. apretaba con todo CV Palma, que tras una serie de errores de uno y otro equipo, colocaba el 7-8 en el luminoso. Parecía que podía entrar en juego el conjunto local, pero pese a algún punto de bloqueo, sus propios errores le impedían disputarle el partido a un Grupo Herce Soria que había conseguido corregir los suyos y volvía a dominar con comodidad el juego (11-19).

De poco le sirvieron al técnico local las rotaciones o los tiempos muertos, su equipo estaba completamente descolgado y no encontraba la manera de frenar a Olalla, Villalba, o Santos Cunha, que colocaban el 11-24 en el luminoso. Salvaba la primera bola de set Palma (12-24); pero Pepe Villaba no perdonaba en la segunda y ponía el 12-25.

No le quedaba otra al cuadro balear que arriesgar con todo en el tercer set si no quería que el encuentro terminase rápido. Lo intentaron los locales, que consiguieron colocarse por delante en el marcador en los primeros minutos (1-0; 4-3), pero Aulisi acudía al rescate de los sorianos que poco a poco conseguían cambiar la dinámica de juego, leyendo bien el partido y volviendo a hacerse con el control para colocar el 6-8, obligando al técnico local a pedir un nuevo tiempo muerto. Se mantenían con vida los locales, que ponían el 11-12 en el marcador. Ahora era Toribio el que paraba el partido. Los suyos se habían relajado quizás un poco y no le estaba gustando nada al técnico de los sorianos. Pero no conseguían reaccionar los visitantes, que veían cómo CV Palma ponía el 15-15.

Alejandro Villalba sustituía a Domenech en pista y los sorianos protagonizaban un nuevo arreón (15-18). Fue el mazazo definitivo. A partir de ahí CV Palma lo intentó todo pero, aunque no se descolgó, nunca llegó ya a poner en peligro la victoria de un Grupo Herce Soria muy seguro.