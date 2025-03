Toribio huye de hacer cuentas en Valencia porque el Grupo Herce Soria "irá a ganar"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria y su entrenador Alberto Toribio no son amigos de hacer cábalas sobre lo que necesitan para asegurar en Valencia la segunda plaza de la Superliga y su único objetivo es "ir a ganar" en la cancha de Leleman. Y es que una derrota por 3-2 podría servir a los sorianos para conservar el segundo puesto, un plan en la capital del Turia que no contempla el preparador de los celestes.

El gen ganador de Toribio quedó muy claro en una comparecencia de prensa en la que se analizó la penúltima jornada de la fase regular de la Superliga. La cita será en Valencia ante un Leleman que ha sido el único rival que ha ganado en Los Pajaritos y que sólo tiene un punto menos en la clasificación.

Toribio quiere ganar y ser segundo de cara a los play off, aunque el puesto no le quita el sueño ya que "no veo mucha diferencia en los cruces". Y es que el nivel de la Superliga es tal que el histórico Unicaja Almería podría ser el rival en los cuartos de final del segundo clasificado. El Grupo Herce, al asegurar estar entre los cuatro primeros tiene a su favor el factor cancha en los cuartos, situación que sólo mantendría en semifinales en el caso de ser segundo. "Nuestro objetivo más importante es pasar la primera ronda", matizaba el preparador pucelano.

Lo que tiene claro Toribio es que Leleman será una piedra de toque importante para este Grupo Herce que la pasada jornada ganaba con suma facilidad en la cancha de Palma. "El partido en Valencia será lo más parecido que nos vamos a encontrar después en los play off".

El de Valladolid, que aseguraba que su plantilla llega muy motivada esta recta final de temporada, se refería a la derrota de la primera vuelta en Los Pajaritos. "Fuimos irregulares y nos hicieron mucho daño en el saque".